अमृतसर में आतंकी साजिश नाकाम, BKI के इशारे पर IED के साथ पकड़ा गया शख्स
अमृतसर में दो आईईडी के साथ गिरफ्तार मनप्रीत सिंह बब्बर खालसा इंटरनेशनल के इशारे पर पंजाब में आतंकी गतिविधियों को अंजाम देने की योजना बना रहा था। पूछताछ में उसने खुलासा किया कि उसे ये आईईडी चंडीगढ़ पहुंचानी थीं। उसके पाकिस्तान स्थित हैंडलर रिंदा और आईएसआई से संबंध हैं। मनप्रीत के विदेशी गैंगस्टरों से भी संपर्क हैं और उसके खिलाफ पहले से ही मामले दर्ज हैं। उसे पुलिस रिमांड पर भेज दिया गया है।
जागरण सवाददाता, अमृतसर। दो इंप्रोवाइज्ड एक्सप्लोसिव डिवाइज (आइईडी) के साथ पकड़ा गया मनप्रीत सिंह आतंकी संगठन बब्बर खालसा इंटरनेशनल (बीकेआइ) के इशारे पर पंजाब में आतंकी गतिविधियों को अंजाम देने की तैयारी में था। रविवार को जब ज्वाइंट इंटेरोगेशन सेंटर (जेआइसी) में सुरक्षा एजेंसियों ने आरोपित से पूछताछ की तो उसने कई राज खोले।
एक अफसर ने बताया कि यह दोनों आइईडी मनप्रीत ने आने वाले दिनों में सुरक्षित तरीके से चंडीगढ़ पहुंचानी थीं। उसे ही चंडीगढ़ ले जाने का बंदोबस्त करना था और आगे किसे डिलीवर करनी थी, इसके बारे में अभी कोई संकेत नहीं मिला था। विस्फोटक की डिलीवरी लेने वाले आतंकी का नाम उसे उसी दिन मिलना था जिस दिन उसे चंडीगढ़ के लिए रवाना होना था।
इसके साथ ही मनप्रीत के मोबाइल ने भी कई राज खोले हैं। सुरक्षा एजेंसियों को पता चला है कि आरोपित पाकिस्तान बैठे बीकेआइ के मुख्य हैंडलर हरविंदर सिंह उर्फ रिंदा से सीधे बात करता है। यही नहीं दोनों आइईडी उसे पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आइएसआइ के इशारे पर यहां डिलीवर की गईं हैं।
आरोपित ने पुलिस हिरासत में स्वीकार किया कि उसके यूएस, आस्टेलिया और जर्मनी में मन्नू अगवान, निशान जोड़ियां, राजा हरूवाल, साजन मसीह के साथ संपर्क हैं। उक्त सभी गैंग्स्टर पंजाब में रंगदारियां वसूलकर आतंकी घटनाओं को अंजाम देने की फिराक में हैं। आरोपित के खिलाफ जिला गुरदासपुर में असलहा एक्ट के आरोप में दो केस दर्ज हैं।
लगभग डेढ़ साल तक वह जेल में समय बिता चुका है और वहीं से उसके संबंध बीकेआइ के आतंकी हरविंदर सिंह रिंदा से बने। रिंदा ने ही उसे उक्त गैंग्स्टरों से मोबाइल के मार्फत परिचित करवाया है। आशंका है कि मनप्रीत सिंह खुद ही बड़े आतंकी हमले को अंजाम देने वाला था। रविवार को शाम आरोपित को कोर्ट में पेश किया गया। जहां से ड्यूटी मैजिस्ट्रेट ने उसे दो दिन के पुलिस रिमांड पर भेजा है।
