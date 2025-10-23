तरनतारन में दहेज के लिए विवाहिता की बेरहम पिटाई, पति-ससुर पर खेतों में ले जाकर मारपीट का आरोप

जागरण संवाददाता, तरनतारन। विवाहिता से दहेज की मांग की गई, फिर उसके साथ मारपीट कर घायल कर दिया गया। इस मामले पर थाना वेरोवाल की पुलिस ने कार्रवाई कर पति व ससुर के खिलाफ केस दर्ज कर लिया है। अब पुलिस आरोपितों की तलाश कर रही है।

गांव सकियांवाली निवासी कुलविंदर कौर ने बताया कि उसका विवाह जसबीर सिंह के साथ हुआ था। वह दो बच्चों की मां है। पति जसबीर सिंह व ससुर सुखदेव सिंह उससे दहेज की मांग करते थे। जिसका विरोध करने पर आरोपितों ने उसको घर से बाहर निकाल दिया। रात के समय वह घर में मौजूद थी।