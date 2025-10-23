तरनतारन में दहेज के लिए विवाहिता की बेरहम पिटाई, पति-ससुर पर खेतों में ले जाकर मारपीट का आरोप
तरनतारन में एक विवाहिता ने अपने पति और ससुर पर दहेज मांगने और मारपीट करने का आरोप लगाया है। पीड़िता कुलविंदर कौर ने बताया कि दहेज की मांग पूरी न होने पर उसे घर से निकालकर खेतों में ले जाकर पीटा गया। पुलिस ने मामला दर्ज कर आरोपियों की तलाश शुरू कर दी है। पीड़िता अस्पताल में भर्ती है।
जागरण संवाददाता, तरनतारन। विवाहिता से दहेज की मांग की गई, फिर उसके साथ मारपीट कर घायल कर दिया गया। इस मामले पर थाना वेरोवाल की पुलिस ने कार्रवाई कर पति व ससुर के खिलाफ केस दर्ज कर लिया है। अब पुलिस आरोपितों की तलाश कर रही है।
गांव सकियांवाली निवासी कुलविंदर कौर ने बताया कि उसका विवाह जसबीर सिंह के साथ हुआ था। वह दो बच्चों की मां है। पति जसबीर सिंह व ससुर सुखदेव सिंह उससे दहेज की मांग करते थे। जिसका विरोध करने पर आरोपितों ने उसको घर से बाहर निकाल दिया। रात के समय वह घर में मौजूद थी।
जिस दौरान आरोपित उसके गले में दुपट्टा डालकर घसीटते हुए खेतों में ले गए। जहां पर उसके साथ बुरी तरह मारपीट की। घायल होने के कारण वह बेहोश हुई तो स्वजन उसको अस्पताल लेकर पहुंचे। जहां पर वह जेरे इलाज रही।
