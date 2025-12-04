'यह कैसे संभव है...?' गोल्डन टेंपल के दर्शन के बाद दंग रह गईं फ्रांसीसी महिला; लंगर सेवा देख हुईं प्रभावित
जागरण संवाददाता, अमृतसर। भारत में रह रही फ्रांसीसी महिला जूलिया शान्यो की श्री हरिमंदिर साहिब की लंगर सेवा को लेकर की गई पोस्ट काफी अधिक इंटरनेट मीडिया पर वायरल हुई है। जूलिया, जो लगभग दो साल से अहमदाबाद में रह रही हैं, ने बीते दिनों श्री हरिमंदिर साहिब में माथा टेका और वहां की विशाल लंगर सेवा की सराहना की।
जूलिया ने एक्स (पूर्व ट्विटर) पर लिखा- आज मैंने अमृतसर के गोल्डन टेंपल का दौरा किया। यह जगह बेहद खूबसूरत है, लेकिन दुनिया के सबसे बड़े कम्युनिटी किचन को देखना और उसमें बैठकर खाना, वाकई एक अविश्वसनीय अनुभव था। ”उन्होंने बताया कि यह समझना बेहद कठिन है कि हर व्यक्ति के लिए सब कुछ पूरी तरह मुफ्त है।
लंगर में दिखती है सेवा
उन्होंने अपने पोस्ट में आगे लिखा कि यह समझ पाना मुश्किल है कि यहां सब कुछ सभी के लिए मुफ्त है। कोई धर्म, कोई स्टेटस, कोई बैकग्राउंड मायने नहीं रखता। बस अंदर आइए, खाइए और स्वागत पाइए और सबसे अद्भुत बात यह सब अधिकतर सेवा पर आधारित है।
जूलिया ने लिखा कि वहां खड़े होकर हजारों-लाखों लोगों को बिना किसी अपेक्षा के भोजन करवाते देखना बेहद प्रेरणादायक था। उन्होंने आश्चर्य व्यक्त करते हुए कहा कि यह पैमाना आखिर संभव कैसे है?
जूलिया का यह पोस्ट तेजी से वायरल हो रहा है और लोग स्वर्ण मंदिर की सेवा परंपरा एवं लंगर की अनूठी संस्कृति को विश्वभर में प्रेरणा देने वाला मॉडल बता रहे हैं।
