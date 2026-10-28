अमृतसर में स्वास्थ्य विभाग का छापा, भाई लालो जी अस्पताल में मिली एक्सपायर्ड दवाइयां, ओटी और ओपीडी सील

जागरण संवाददाता, अमृतसर। सुल्तानविंड रोड स्थित भाई लालो जी मिशन अस्पताल में बुधवार को स्वास्थ्य विभाग की टीम ने निरीक्षण किया। इस दौरान ओपीडी कक्ष में एक्सपायर्ड दवाइयां मिलीं, जिन्हें टीम ने जब्त कर लिया। वहीं मरीजों का जांच रिकार्ड उपलब्ध न होने के कारण आपरेशन थिएटर ओटी, ओपीडी कक्ष, एक निजी कमरा और एक वार्ड सील कर दिया गया। यह कार्रवाई भाई लालो जी ट्रस्ट के ट्रस्टी की मौजूदगी में की गई।

सिविल सर्जन डाॅ. भारती धवन के निर्देश पर किए गए निरीक्षण के दौरान टीम ने अस्पताल में उपलब्ध चिकित्सा सुविधाओं और रिकार्ड की जांच की। टीम में मेडिकल आफिसर डाॅ. पंकज भट्टी, स्त्री रोग विशेषज्ञ डाॅ. नजमदीप, एनेस्थेटिस्ट डाॅ. कमलप्रीत रियार, बिक्रमजीत कौर और हरभग सिंह शामिल थे।