अमृतसर में भीषण सड़क हादसा, बस और ट्रक की टक्कर में 4 की मौत; 30 घायल

जागरण संवाददाता, अमृतसर। अमृतसर-पठानकोट मेन रोड पर गोपालपुरा के पास एक प्राइवेट बस और मिक्सर ले जा रहे टिपर ट्रक की जोरदार टक्कर में एक बच्चे सहित चार यात्रियों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि 30 से ज्यादा यात्री गंभीर रूप से घायल हो गए। घायलों में कई की हालत गंभीर बताई जा रही है और मरने वालों की संख्या बढ़ने की आशंका है।

इस हादसे में मरने वालों में बस ड्राइवर और एक 15 साल का किशोर भी शामिल है। प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक, एचएस प्रीमिक्स कंपनी का टिपर (नंबर PB-02-BV-9092) बिना कोई सिग्नल दिए और आते हुए ट्रैफिक को देखे बिना सड़क पार करने लगा।

इसी बीच, पठानकोट से अमृतसर की तरफ आ रही बीटीसी कंपनी की एक प्राइवेट बस (नंबर PB-02-CC-6780) की तेज स्पीड से आ रहे एक टिपर से आमने-सामने टक्कर हो गई। ट्रक और बस के बीच टक्कर इतनी भयानक थी कि बस के अंदर की सभी सीटें उखड़ गईं और बस का अगला हिस्सा भी पूरी तरह टूट गया।