Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    अमृतसर में भीषण सड़क हादसा, बस और ट्रक की टक्कर में 4 की मौत; 30 घायल

    By Jagran News Edited By: Nitish Kumar Kushwaha
    Updated: Wed, 03 Dec 2025 09:55 PM (IST)

    अमृतसर-पठानकोट मार्ग पर गोपालपुरा के पास एक बस और टिपर ट्रक की टक्कर में एक बच्चे सहित चार लोगों की मौके पर ही मौत हो गई, और 30 से अधिक घायल हो गए। प् ...और पढ़ें

    prefferd source google
    Hero Image

    अमृतसर में भीषण सड़क हादसा, कई लोगों की मौत।

    जागरण संवाददाता, अमृतसर। अमृतसर-पठानकोट मेन रोड पर गोपालपुरा के पास एक प्राइवेट बस और मिक्सर ले जा रहे टिपर ट्रक की जोरदार टक्कर में एक बच्चे सहित चार यात्रियों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि 30 से ज्यादा यात्री गंभीर रूप से घायल हो गए। घायलों में कई की हालत गंभीर बताई जा रही है और मरने वालों की संख्या बढ़ने की आशंका है।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    इस हादसे में मरने वालों में बस ड्राइवर और एक 15 साल का किशोर भी शामिल है। प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक, एचएस प्रीमिक्स कंपनी का टिपर (नंबर PB-02-BV-9092) बिना कोई सिग्नल दिए और आते हुए ट्रैफिक को देखे बिना सड़क पार करने लगा।

    WhatsApp Image 2025-12-03 at 9.37.50 PM

    इसी बीच, पठानकोट से अमृतसर की तरफ आ रही बीटीसी कंपनी की एक प्राइवेट बस (नंबर PB-02-CC-6780) की तेज स्पीड से आ रहे एक टिपर से आमने-सामने टक्कर हो गई। ट्रक और बस के बीच टक्कर इतनी भयानक थी कि बस के अंदर की सभी सीटें उखड़ गईं और बस का अगला हिस्सा भी पूरी तरह टूट गया।

    WhatsApp Image 2025-12-03 at 9.37.51 PM (1)

    सूचना मिलते ही पुलिस और एंबुलेंस मौके पर पहुंचीं और पुलिस ने मृतकों के शव अपने कब्जे में ले लिए और घायलों को तुरंत पास के सरकारी और प्राइवेट अस्पतालों में भेजा गया। पुलिस ने दोनों गाड़ियों को भी कब्जे में ले लिया है और आगे की कार्रवाई कर रही है।