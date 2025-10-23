Language
    अमृतसर में ड्रोन से आई 5 किलो हेरोइन जब्त, पुलिस की गिरफ्त में पाकिस्तानी तस्करों का गुर्गा

    By Akhilesh Kumar Edited By: Anku Chahar
    Updated: Thu, 23 Oct 2025 06:30 PM (IST)

    अमृतसर पुलिस ने हेरोइन तस्करी करने वाले गिरोह के एक सदस्य राजपाल सिंह को गिरफ्तार किया है। उसके कब्जे से 5 किलो 25 ग्राम हेरोइन बरामद हुई है। पूछताछ में राजपाल ने बताया कि यह खेप पाकिस्तानी तस्करों ने ड्रोन के माध्यम से डेरा बाबा नानक क्षेत्र में गिराई थी, जिसे वह ठिकाने लगाने जा रहा था। पुलिस उसके पाकिस्तानी तस्करों से संबंधों की जांच कर रही है।

    Hero Image

    पाक ड्रोन ने डेरा बाबा नानक क्षेत्र में कुछ दिन पहले गिराई थी हेरोइन की खेप (फोटो: जागरण)

    जागरण संवाददाता, अमृतसर। पुलिस कमिशनरेट अमृतसर द्वारा हेरोइन तस्करी करने वाले गिरोह के एक सदस्य को वीरवार की सुबह गिरफ्तार किया गया है। आरोपित के कब्जे से कब्जे से पांच किलो और 25 ग्राम हेरोइन बरामद कर एनडीपीएस एक्ट के तहतथाना छेहरटा में केस दर्ज किया गया है। सीपी गुरप्रीत सिंह भुल्लर ने पकड़े गए आरोपित की पहचान छेहरटा स्थित मजीद बिल्डिंग के पास रहने वाले राजपाल सिंह (25) के रूप में बताई है।

    सीपी ने बताया कि राजपाल सिंह से पहले इसी साल अगस्त माह में नशा तस्कर लक्की को तीन किलो हेरोइन के साथ काबू किया गया था। लक्की ने पूछताछ में स्वीकार किया था कि राजपाल भी उसके गिरोह में और वह भी पाकिस्तान से आने वाली हेरोइन को सप्लाई कर रहा है। इसी आधार पर पुलिस राजपाल पर पिछले दिनों से लगातार नजर रखे हुए थी।

    वीरवार को इनपुट मिले थे कि राजपाल पांच किलो हेरोइन ठिकाने लगाने जा रहा है। इसके बाद पुलिस ने नाकाबंदी कर उसे धर लिया। उसके कब्जे से मिले बैग में पांच किलो और .25 ग्राम हेरोइन बरामद की गई। आरोपित ने पूछताछ में स्वीकार किया है कि यह खेप पाकिस्तानी तस्करों ने ़ड्रोन के मार्फत गुरदासपुर के डेरा बाबा नानक क्षेत्र में गिराई थी।

    जिसके बाद उसने इसे कब्जे में लेकर रख लिया था और आज वह उसे ठिकाने लगाने जा रहा था। सीपी ने बताया कि राजपाल के पाकिस्तानी तस्करों के साथ बी रिश्ते हैं। उसके कब्जे से मिले मोबाइल की भी जांच की जा रही है।