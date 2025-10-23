अमृतसर में ड्रोन से आई 5 किलो हेरोइन जब्त, पुलिस की गिरफ्त में पाकिस्तानी तस्करों का गुर्गा

जागरण संवाददाता, अमृतसर। पुलिस कमिशनरेट अमृतसर द्वारा हेरोइन तस्करी करने वाले गिरोह के एक सदस्य को वीरवार की सुबह गिरफ्तार किया गया है। आरोपित के कब्जे से कब्जे से पांच किलो और 25 ग्राम हेरोइन बरामद कर एनडीपीएस एक्ट के तहतथाना छेहरटा में केस दर्ज किया गया है। सीपी गुरप्रीत सिंह भुल्लर ने पकड़े गए आरोपित की पहचान छेहरटा स्थित मजीद बिल्डिंग के पास रहने वाले राजपाल सिंह (25) के रूप में बताई है।

सीपी ने बताया कि राजपाल सिंह से पहले इसी साल अगस्त माह में नशा तस्कर लक्की को तीन किलो हेरोइन के साथ काबू किया गया था। लक्की ने पूछताछ में स्वीकार किया था कि राजपाल भी उसके गिरोह में और वह भी पाकिस्तान से आने वाली हेरोइन को सप्लाई कर रहा है। इसी आधार पर पुलिस राजपाल पर पिछले दिनों से लगातार नजर रखे हुए थी।

वीरवार को इनपुट मिले थे कि राजपाल पांच किलो हेरोइन ठिकाने लगाने जा रहा है। इसके बाद पुलिस ने नाकाबंदी कर उसे धर लिया। उसके कब्जे से मिले बैग में पांच किलो और .25 ग्राम हेरोइन बरामद की गई। आरोपित ने पूछताछ में स्वीकार किया है कि यह खेप पाकिस्तानी तस्करों ने ़ड्रोन के मार्फत गुरदासपुर के डेरा बाबा नानक क्षेत्र में गिराई थी।