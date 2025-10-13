तरनतारन में BSF ने चलाया सर्च अभियान, 200 ग्राम हेरोइन बरामद; ड्रोन से फेंका गया था पैकेट
पंजाब पुलिस ने सीमावर्ती क्षेत्र में ड्रोन द्वारा भेजी गई 1 किलो 200 ग्राम हेरोइन जब्त की है। गुप्त सूचना मिलने पर पुलिस ने इलाके की घेराबंदी की और ड्रोन को ट्रैक किया। खेत में उतरते ही हेरोइन बरामद कर ली गई। पुलिस अब तस्करों की तलाश में जुटी है और ड्रोन के स्रोत की जांच कर रही है।
जागरण संवाददाता, तरनतारन। पाकिस्तान द्वारा भारतीय क्षेत्र में ड्रोन के माध्यम से पैकेट फेंका गया है। इसके बाद बीएसएफ के जवानों ने पैकेट कब्जे में लेकर जांच की। जिसमें से एक किलो 200 ग्राम हेरोइन बरामद हुई।
डीएसपी जगजीत सिंह चहिल ने बताया कि गांव चीमा कलां (नौशहरा ढाला) क्षेत्र में तैनात बीएसएफ की 115 बटालियन के जवानों ने रविवार की रात को ड्रोन की आहट महसूस करते गोलियां चलाईं। सुबह साढे आठ बजे सर्च अभियान चलाया गया। जिस दौरान प्लास्टिक की पीले रंग की टेप में लिपटा एक पैकेट बरामद हुआ। जिस पर एल्युमिनियम की कुंडी लगी थी। बीएसएफ के जवानों ने पैकेट खोलकर देखा तो उसमें हेरोइन मौजूद थी। अज्ञात तस्करों के खिलाफ केस दर्ज करके कार्रवाई की जा रही है।
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।