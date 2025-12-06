चंडीगढ़ में हेरोइन के साथ अमृतसर की महिला गिरफ्तार, पाकिस्तान कनेक्शन का खुलासा

जागरण संवाददाता, चंडीगढ़। चंडीगढ़ पुलिस के ऑपरेशन सेल ने सेक्टर-43 स्थित आइएसबीटी से एक महिला तस्कर को 151.01 ग्राम हेरोइन के साथ गिरफ्तार किया है।

उसकी पहचान अमृतसर निवासी 40 वर्षीय कंवलजीत कौर के रूप में हुई है। बताया जाता है कि पूछताछ के दौरान महिला ने कई महत्वपूर्ण जानकारियां साझा की हैं। उसने बताया कि वह और उसके परिवार के सदस्य पाकिस्तान से हेरोइन मंगवाकर इसे चंडीगढ़ और अन्य शहरों में बेचते हैं। उस पर पहले भी कई मामले दर्ज हैं।