    अमृतसर बॉर्डर पर 6 किलो हेरोइन और पिस्टल बरामद, BSF ने की बड़ी साजिश नाकाम

    By Jagran News Edited By: Anku Chahar
    Updated: Sun, 07 Dec 2025 02:33 PM (IST)

    अमृतसर में सीमा सुरक्षा बल (बीएसएफ) के जवानों ने दो अलग-अलग अभियानों में पंजाब सीमा क्षेत्र से भारी मात्रा में हेरोइन और एक पिस्टल समेत गोला-बारूद बरा ...और पढ़ें

    हेरोइन एवं पिस्टल-कारतूस बरामद (फोटो: जागरण)

    जागरण संवाददाता, अमृतसर। बीएसएफ के सतर्क जवानों ने बीती रात दो अलग-अलग अभियानों में पंजाब सीमा क्षेत्र से भारी मात्रा में हेरोइन तथा एक पिस्टल समेत गोला-बारूद बरामद किया।

    अमृतसर सीमा पर संदिग्ध ड्रोन गतिविधि की सूचना पर तत्परता से कार्रवाई करते हुए बीएसएफ जवानों ने व्यापक सर्च ऑपरेशन चलाया, जिसके परिणामस्वरूप गांव दाओके के पास खेतों से 12 पैकेट हेरोइन ( 6.638 किलोग्राम) बरामद की गई।*

    फिरोजपुर सीमा क्षेत्र में एक अन्य सुनियोजित मध्यरात्रि अभियान के दौरान बीएसएफ ने गांव गांदू किलचा के समीप एक खेत से एक पिस्टल, एक मैगजीन एवं चार कारतूस जब्त किए।

