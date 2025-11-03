Language
    एसजीपीसी चुनाव में हरजिंदर सिंह धामी की ऐतिहासिक जीत, लगातार पांचवीं बार बने अध्यक्ष

    By Jagran News Edited By: Nitish Kumar Kushwaha
    Updated: Mon, 03 Nov 2025 01:59 PM (IST)

    शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी (एसजीपीसी) के वार्षिक चुनाव में हरजिंदर सिंह धामी 117 वोटों से विजयी हुए और पांचवीं बार अध्यक्ष चुने गए। उनके प्रतिद्वंद्वी मिठू सिंह काहनेके को 18 वोट मिले। धामी की जीत पर अकाली दल में खुशी की लहर है। धामी ने एसजीपीसी को पारदर्शी ढंग से आगे बढ़ाने का संकल्प लिया है।

    एसजीपीसी चुनाव: एडवोकेट हरजिंदर सिंह धामी 117 वोटों से पांचवीं बार बने अध्यक्ष। फाइल फोटो

    जागरण संवाददाता, अमृतसर। शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी (एसजीपीसी) के सोमवार को हुए वार्षिक चुनाव में एडवोकेट हरजिंदर सिंह धामी एक बार फिर भारी मतों से विजयी होकर लगातार पांचवीं बार अध्यक्ष चुने गए। श्री हरिमंदिर साहिब परिसर स्थित तेजा सिंह समुंदरी हाल में हुए जनरल इजलास के दौरान कुल 136 वोटें पड़ीं।

    इनमें से हरजिंदर सिंह धामी को 117 वोटें, जबकि विरोधी उम्मीदवार मिठू सिंह काहनेके को 18 वोटें मिलीं। एक वोट रद घोषित की गई। धामी की ऐतिहासिक जीत पर शिरोमणि अकाली दल (बादल) खेमे में खुशी की लहर दौड़ गई।

    पार्टी नेताओं ने इसे पंथक एकता और सेवा भाव की जीत बताया। वहीं, धामी ने कहा कि वे एसजीपीसी को पारदर्शी और मर्यादित ढंग से आगे बढ़ाने के अपने संकल्प पर कायम रहेंगे।

