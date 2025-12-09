Language
    अकाल तख्त की सजा मानकर जूठे बर्तन धो रहे हरिंदर सिंह, गुरमत सिद्धांतों के खिलाफ गलत बयानों के लिए मांगी माफी

    By Jagran News Edited By: Anku Chahar
    Updated: Tue, 09 Dec 2025 03:59 PM (IST)

    हरिंदर सिंह ने शुरू की सेवा (फोटो: जागरण)

    जागरण संवाददाता, अमृतसर। श्री अकाल तख्त साहिब पर पांच सिंह साहिबानों द्वारा सुनाई गई धार्मिक सजा पूरी करने के लिए निरवैर खालसा जत्था यूके से जुड़े भाई हरिंदर सिंह ने गुरमत सिद्धांतों के प्रति दिए गए अपने गलत बयानों के लिए आधिकारिक तौर पर माफी मांगकर धार्मिक सेवा निभाई।

    हरिंदर सिंह दो दिनों तक लंगर घर में बर्तन साफ करने और गुरद्वारा साहिब में जोड़ों की सेवा निभाएंगे। यह सेवा सिख परंपरा में निम्रता, श्रद्धा और सेवा-भाव को पुनः स्थापित करने का प्रतीक मानी जाती है।

    श्री अकाल तख्त साहिब के जत्थेदार ने कहा कि सिख कौम में गलती सुधारने का मार्ग सेवा और क्षमा के सिद्धांतों पर आधारित है। यह निर्णय संगत में शांति, एकता और अनुशासन बनाए रखने के उद्देश्य से लिया गया है।