Gurbani Broadcast: गुरबाणी प्रसारण के लिए SGPC का यूट्यूब चैनल शुरू, हरजिंदर सिंह धामी ने किया उद्घाटन

SGPC Gurbani YouTube Channel श्री हरिमंदिर साहिब से गुरबाणी के प्रसारण के लिए शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी (एसजीपीसी) का यूट्यूब चैनल शुरू हो गया है। एसजीपीसी के अध्यक्ष एडवोकेट हरजिंदर सिंह धामी ने उद्घाटन करने के बाद मुख्यमंत्री भगवंत मान को चेतावनी दी कि वह सिखों के धार्मिक मामलों में दखलअंदाजी बंद करें नहीं तो सिख कौम इसका मुंहतोड़ जवाब देगी।

गुरबाणी प्रसारण के लिए SGPC का यूट्यूब चैनल शुरू, हरजिंदर सिंह धामी ने किया उद्घाटन

