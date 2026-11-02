Punjab Mandi Rates Today: सराफा बाजार में सोना-चांदी लुढ़के, मंडियों में आटा-दाल के भाव में आज दिखा उतार-चढ़ाव

खन्ना राइसब्रान (खाद्य) ₹230 (प्रति प्वाइंट)

राइसब्रान (अखाद्य) ₹225 (प्रति प्वाइंट)

खल सरसों ₹3650 (प्रति क्विं.)

डीओसी (राइसब्रान - बैच सफेद / कंटीन्यूअस) ₹2050 (प्रति क्विं.)

सरसों (टन) ₹31000

सूरजमुखी (टन) ₹30000

गेहूं ₹2975 - ₹2980 (प्रति क्विं.)

आटा (50 किलो) ₹1670 - ₹1680

मैदा ₹1770 - ₹1780

चोकर (45 किग्रा) ₹1310

चोकर (30 किग्रा) ₹880

सूजी (50 किलो) ₹1795 - ₹1800

मक्की बिहार ₹2850 - ₹2875 (प्रति क्विं.)

लुधियाना राजमां चित्रा ₹11500 - ₹14000 (प्रति क्विं.)

अरहर दाल ₹13100 - ₹14200 (प्रति क्विं.)

उड़द साबुत ₹11600 - ₹13000 (प्रति क्विं.)

उड़द धोया ₹12100 - ₹13600 (प्रति क्विं.)

उड़द छिलका ₹11600 - ₹13100 (प्रति क्विं.)

दाल मसूर ₹7500 - ₹11500 (प्रति क्विं.)

चनादाल ₹8850 - ₹9250 (प्रति क्विं.)

एग्रो प्योर बेसन (35 किग्रा.) ₹3500

काबली चना ₹8400 - ₹12600 (प्रति क्विं.)

मूंग साबुत ₹9500 - ₹11000 (प्रति क्विं.)

मूंग धोया ₹10500 - ₹12800 (प्रति क्विं.)

चावल: डीबी सेला ₹10000 - ₹10100 (प्रति क्विं.)

चावल: शरबती स्टीम ₹7600 - ₹7900 (प्रति क्विं.)

चावल: 1121 सेला ₹10400 - ₹10500 (प्रति क्विं.)

तेल: बिनौला ₹15800 (प्रति क्विं.)

तेल: चावल ₹14000 (प्रति क्विं.)

तेल: सरसों ₹18600 - ₹18700 (प्रति क्विं.)

खल: सरसों ₹3850 - ₹3950 (प्रति क्विं.)

खल: बिनौला ₹4600 - ₹4700 (प्रति क्विं.)

डीओसी: मूंगफली ₹36500 (प्रति क्विं.)

जीरा ₹27800 - ₹33500 (प्रति क्विं.)

धनिया ₹18400 - ₹21300 (प्रति क्विं.)

हल्दी ₹23700 - ₹27800 (प्रति क्विं.)

केसर कश्मीरी ₹250 - ₹260 (प्रति ग्राम)

अमृतसर चावल: बासमती (1121 नं.) स्टीम ₹11500 - ₹11600 (प्रति क्विं.)

चावल: बासमती (1121 नं.) सेला ₹10400 - ₹10600 (प्रति क्विं.)

चावल: शरबती सेला ₹6800 - ₹7000 (प्रति क्विं.)

चावल: शरबती स्टीम ₹7800 - ₹8000 (प्रति क्विं.)

चावल: (1509) सेला ₹8400 - ₹8500 (प्रति क्विं.)

धान: शरबती ₹3600 - ₹3700 (प्रति क्विं.)

धान: बासमती 1121 ₹5800 - ₹6000 (प्रति क्विं.)

धान: (1509) ₹4500 - ₹4600 (प्रति क्विं.)

धान: पीआर-11 चावल ₹6800 - ₹6900 (प्रति क्विं.)

देशी चना ₹8500 - ₹8600 (प्रति क्विं.)

चनादाल ₹8800 - ₹9100 (प्रति क्विं.)

गुड़: देशी पंजाब ₹5700 - ₹5800 (प्रति क्विं.)

शक्कर देशी ₹5500 - ₹5600 (प्रति क्विं.)

बूरा खांड ₹5600 - ₹5700 (प्रति क्विं.)

जालंधर गेहूं दड़ा ₹2930 - ₹2940 (प्रति क्विं.)

चावल परमल कच्चा ₹4000 - ₹4100 (प्रति क्विं.)

चावल परमल सेला ₹3900 - ₹4000 (प्रति क्विं.)

मक्की बिहार ₹3100 - ₹3150 (प्रति क्विं.)

मक्की एमपी ₹2950 - ₹3000 (प्रति क्विं.)

दाल उड़द छिलका ₹11700 - ₹13100 (प्रति क्विं.)

चना देशी छना ₹8700 - ₹8900 (प्रति क्विं.)

दाल चना ₹9000 - ₹9400 (प्रति क्विं.)

काबली चना ₹9400 - ₹13500 (प्रति क्विं.)

राजमां चित्रा (पुणे) ₹11200 - ₹13000 (प्रति क्विं.)

राजमां चित्रा (चीन) ₹13800 - ₹14500 (प्रति क्विं.)

राजमां चित्रा (शर्मिली) ₹9800 - ₹10100 (प्रति क्विं.)

किराना: जीरा ₹27400 - ₹31500 (प्रति क्विं.)

किराना: धनिया ₹17500 - ₹22500 (प्रति क्विं.)

लालमिर्च गुन्टूर (334 नं.) ₹17500 - ₹18500 (प्रति क्विं.)

लालमिर्च तेजा ₹26000 - ₹29800 (प्रति क्विं.)

हल्दी इरोड गट्टा ₹23800 - ₹23900 (प्रति क्विं.)

हल्दी निजामाबाद ₹25000 - ₹27200 (प्रति क्विं.)

काजू (320 नं.) ₹1020 - ₹1040 (प्रति किलो)

काजू (210 नं.) ₹1080 - ₹1120 (प्रति किलो)

काजू (240 नं.) ₹1050 - ₹1060 (प्रति किलो)

काजू (180 नं.) ₹1170 - ₹1180 (प्रति किलो)

मखाना ₹825 - ₹1325 (प्रति किलो)

गोला ₹43000 - ₹48500 (प्रति क्विं.)

बठिंडा रुई: जे-34 पंजाब ₹6560 - ₹6610 (प्रति मन)

रुई: हरियाणा ₹6530 - ₹6580 (प्रति मन)

रुई: राजस्थान ₹6590 - ₹6610 (प्रति मन)

बिनौला ₹4450 - ₹4600 (प्रति मन)

नरमा कपास नई ₹8500 - ₹8900 (प्रति मन)

खल: बिनौला ₹3900 - ₹4000 (प्रति क्विं.)

खल: सरसों ₹3600 - ₹3650 (प्रति क्विं.)

गेहूं चोकर (29 किलो) ₹750