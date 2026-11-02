Punjab Mandi Rates Today: सराफा बाजार में सोना-चांदी लुढ़के, मंडियों में आटा-दाल के भाव में आज दिखा उतार-चढ़ाव
सराफा बाजार में सोना-चांदी के दाम गिरने से खरीदार बढ़े हैं। जबकि, पंजाब की विभिन्न मंडियों में आटा, दाल और अन्य खाद्य जिंसों के भाव में उतार-चढ़ाव जारी है।
HighLights
सराफा बाजार में सोना-चांदी के दामों में गिरावट जारी रही।
पंजाब की मंडियों में कृषि जिंसों के भावों में उतार-चढ़ाव दिखा।
गेहूं, दालों, मसालों और तेलों के थोक भावों में बदलाव दर्ज।
डिजिटल डेस्क, अमृतसर। पंजाब के सराफा और मंडी बाजारों में इन दिनों मिलाजुला रुख देखने को मिल रहा है। जहां एक ओर कीमती धातुओं के बाजार में गिरावट का दौर जारी है, वहीं दूसरी ओर कृषि जिंसों और खाद्य वस्तुओं के दामों में लगातार उतार-चढ़ाव बना हुआ है।
सर्राफा बाजार में सोना स्टैंडर्ड, 24 कैरेट, 22 कैरेट और गिन्नी के साथ-साथ चांदी तेजाबी व सिक्कों के भावों में गिराटव से खरीदारों की गिनती बढ़ रही है। इसके विपरीत, पंजाब की प्रमुख दिसावरी मंडियों जैसे खन्ना, लुधियाना, अमृतसर, जालंधर और बठिंडा में गेहूं, आटा, मैदा, सूजी, चावल, विभिन्न दालों (जैसे चना, मूंग, उड़द, राजमां) और मसालों के थोक भावों में लगातार घट-बढ़ दर्ज की जा रही है।
मंडियों में सरसों व बिनौला खल, विभिन्न तेलों तथा कपास-नरमा के दामों में भी स्थानीय मांग और आवक के हिसाब से बदलाव देखा जा रहा है। बाजार विशेषज्ञों के अनुसार, त्योहारी सीजन के बाद की मांग और वैश्विक संकेतों का असर सीधे तौर पर इन जिंसों की कीमतों पर पड़ रहा है, जिससे खुदरा और थोक व्यापारियों दोनों को सतर्क रुख अपनाना पड़ रहा है।
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सोना चांदी के भाव
|धातु / वस्तु
|भाव (रुपये में)
|सोना स्टैंडर्ड
|1,39,800 प्रति 10 ग्राम
|सोना 24 कैरेट
|1,41,100 प्रति 10 ग्राम
|सोना 22 कैरेट
|1,31,220 प्रति 10 ग्राम
|गिन्नी
|1,06,950
|चांदी तेजाबी
|1,89,000 प्रति किलो
|सिक्का
|2,09,000
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पंजाब दिसावरी मंडियों के भाव
|मंडी का नाम
|जिंस / वस्तु
|भाव (रुपये में)
|खन्ना
|राइसब्रान (खाद्य)
|
₹230 (प्रति प्वाइंट)
|राइसब्रान (अखाद्य)
|
₹225 (प्रति प्वाइंट)
|खल सरसों
|
₹3650 (प्रति क्विं.)
|डीओसी (राइसब्रान - बैच सफेद / कंटीन्यूअस)
|
₹2050 (प्रति क्विं.)
|सरसों (टन)
|
₹31000
|सूरजमुखी (टन)
|
₹30000
|गेहूं
|
₹2975 - ₹2980 (प्रति क्विं.)
|आटा (50 किलो)
|
₹1670 - ₹1680
|मैदा
|
₹1770 - ₹1780
|चोकर (45 किग्रा)
|
₹1310
|चोकर (30 किग्रा)
|
₹880
|सूजी (50 किलो)
|
₹1795 - ₹1800
|मक्की बिहार
|
₹2850 - ₹2875 (प्रति क्विं.)
|लुधियाना
|राजमां चित्रा
|
₹11500 - ₹14000 (प्रति क्विं.)
|अरहर दाल
|
₹13100 - ₹14200 (प्रति क्विं.)
|उड़द साबुत
|
₹11600 - ₹13000 (प्रति क्विं.)
|उड़द धोया
|
₹12100 - ₹13600 (प्रति क्विं.)
|उड़द छिलका
|
₹11600 - ₹13100 (प्रति क्विं.)
|दाल मसूर
|
₹7500 - ₹11500 (प्रति क्विं.)
|चनादाल
|
₹8850 - ₹9250 (प्रति क्विं.)
|एग्रो प्योर बेसन (35 किग्रा.)
|
₹3500
|काबली चना
|
₹8400 - ₹12600 (प्रति क्विं.)
|मूंग साबुत
|
₹9500 - ₹11000 (प्रति क्विं.)
|मूंग धोया
|
₹10500 - ₹12800 (प्रति क्विं.)
|चावल: डीबी सेला
|
₹10000 - ₹10100 (प्रति क्विं.)
|चावल: शरबती स्टीम
|
₹7600 - ₹7900 (प्रति क्विं.)
|चावल: 1121 सेला
|
₹10400 - ₹10500 (प्रति क्विं.)
|तेल: बिनौला
|
₹15800 (प्रति क्विं.)
|तेल: चावल
|
₹14000 (प्रति क्विं.)
|तेल: सरसों
|
₹18600 - ₹18700 (प्रति क्विं.)
|खल: सरसों
|
₹3850 - ₹3950 (प्रति क्विं.)
|खल: बिनौला
|
₹4600 - ₹4700 (प्रति क्विं.)
|डीओसी: मूंगफली
|
₹36500 (प्रति क्विं.)
|जीरा
|
₹27800 - ₹33500 (प्रति क्विं.)
|धनिया
|
₹18400 - ₹21300 (प्रति क्विं.)
|हल्दी
|
₹23700 - ₹27800 (प्रति क्विं.)
|केसर कश्मीरी
|
₹250 - ₹260 (प्रति ग्राम)
|अमृतसर
|चावल: बासमती (1121 नं.) स्टीम
|
₹11500 - ₹11600 (प्रति क्विं.)
|चावल: बासमती (1121 नं.) सेला
|
₹10400 - ₹10600 (प्रति क्विं.)
|चावल: शरबती सेला
|
₹6800 - ₹7000 (प्रति क्विं.)
|चावल: शरबती स्टीम
|
₹7800 - ₹8000 (प्रति क्विं.)
|चावल: (1509) सेला
|
₹8400 - ₹8500 (प्रति क्विं.)
|धान: शरबती
|
₹3600 - ₹3700 (प्रति क्विं.)
|धान: बासमती 1121
|
₹5800 - ₹6000 (प्रति क्विं.)
|धान: (1509)
|
₹4500 - ₹4600 (प्रति क्विं.)
|धान: पीआर-11 चावल
|
₹6800 - ₹6900 (प्रति क्विं.)
|देशी चना
|
₹8500 - ₹8600 (प्रति क्विं.)
|चनादाल
|
₹8800 - ₹9100 (प्रति क्विं.)
|गुड़: देशी पंजाब
|
₹5700 - ₹5800 (प्रति क्विं.)
|शक्कर देशी
|
₹5500 - ₹5600 (प्रति क्विं.)
|बूरा खांड
|
₹5600 - ₹5700 (प्रति क्विं.)
|जालंधर
|गेहूं दड़ा
|
₹2930 - ₹2940 (प्रति क्विं.)
|चावल परमल कच्चा
|
₹4000 - ₹4100 (प्रति क्विं.)
|चावल परमल सेला
|
₹3900 - ₹4000 (प्रति क्विं.)
|मक्की बिहार
|
₹3100 - ₹3150 (प्रति क्विं.)
|मक्की एमपी
|
₹2950 - ₹3000 (प्रति क्विं.)
|दाल उड़द छिलका
|
₹11700 - ₹13100 (प्रति क्विं.)
|चना देशी छना
|
₹8700 - ₹8900 (प्रति क्विं.)
|दाल चना
|
₹9000 - ₹9400 (प्रति क्विं.)
|काबली चना
|
₹9400 - ₹13500 (प्रति क्विं.)
|राजमां चित्रा (पुणे)
|
₹11200 - ₹13000 (प्रति क्विं.)
|राजमां चित्रा (चीन)
|
₹13800 - ₹14500 (प्रति क्विं.)
|राजमां चित्रा (शर्मिली)
|
₹9800 - ₹10100 (प्रति क्विं.)
|किराना: जीरा
|
₹27400 - ₹31500 (प्रति क्विं.)
|किराना: धनिया
|
₹17500 - ₹22500 (प्रति क्विं.)
|लालमिर्च गुन्टूर (334 नं.)
|
₹17500 - ₹18500 (प्रति क्विं.)
|लालमिर्च तेजा
|
₹26000 - ₹29800 (प्रति क्विं.)
|हल्दी इरोड गट्टा
|
₹23800 - ₹23900 (प्रति क्विं.)
|हल्दी निजामाबाद
|
₹25000 - ₹27200 (प्रति क्विं.)
|काजू (320 नं.)
|
₹1020 - ₹1040 (प्रति किलो)
|काजू (210 नं.)
|
₹1080 - ₹1120 (प्रति किलो)
|काजू (240 नं.)
|
₹1050 - ₹1060 (प्रति किलो)
|काजू (180 नं.)
|
₹1170 - ₹1180 (प्रति किलो)
|मखाना
|
₹825 - ₹1325 (प्रति किलो)
|गोला
|
₹43000 - ₹48500 (प्रति क्विं.)
|बठिंडा
|रुई: जे-34 पंजाब
|
₹6560 - ₹6610 (प्रति मन)
|रुई: हरियाणा
|
₹6530 - ₹6580 (प्रति मन)
|रुई: राजस्थान
|
₹6590 - ₹6610 (प्रति मन)
|बिनौला
|
₹4450 - ₹4600 (प्रति मन)
|नरमा कपास नई
|
₹8500 - ₹8900 (प्रति मन)
|खल: बिनौला
|
₹3900 - ₹4000 (प्रति क्विं.)
|खल: सरसों
|
₹3600 - ₹3650 (प्रति क्विं.)
|गेहूं चोकर (29 किलो)
|
₹750
|गेहूं चोकर (50 किलो)
|
₹1400
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