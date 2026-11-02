मोहाली फेज-5 में किसान मंडी लगाने का विरोध, लोग बोले-गंदगी नहीं, ग्रीन बेल्ट चाहिए

लखवंत सिंह, मोहाली। फेज-5 में सब्जी मंडी वाली जगह पर पिछले कई दिनों से लगी आग अब बुझ चुकी है। नगर निगम की ओर से शहरभर से लाई जाने वाली झाड़ियों और कूड़े-करकट को यहां डंप किया जाता था।

आग लगने के बाद आसपास के लोगों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ा था। अब नगर निगम की ओर से यहां जमा कूड़े और झाड़ियों को हटाकर जगह की सफाई कर दी गई है।

इसके बाद फेज-5 के निवासियों ने इस जगह पर शहीद भगत सिंह ग्रीन बेल्ट विकसित करने की मांग उठाई है। लोगों का कहना है कि अब यहां किसी भी प्रकार की किसान मंडी नहीं लगने दी जाएगी।

सोमवार को लगने वाली किसान मंडी के लिए सोमवार सुबह किसान अपना सामान लेकर पहुंचे, लेकिन स्थानीय लोगों ने उन्हें मंडी लगाने से रोकते हुए वापस भेज दिया। इस दौरान मंडी बोर्ड के अधिकारी भी मौके पर पहुंचे और लोगों से किसान मंडी लगाने की अपील की।