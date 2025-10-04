Language
    अमृतसर में नकली पुलिस बनकर सुनार से 25 लाख की ठगी, पुलिस ने एक आरोपी पर केस दर्ज कर शुरू की जांच

    By mohit Kumar Edited By: Anku Chahar
    Updated: Sat, 04 Oct 2025 06:43 PM (IST)

    अमृतसर के एक सुनार के साथ 25 लाख रुपये की धोखाधड़ी का मामला सामने आया है। सोना दिलवाने के नाम पर नकली पुलिस बनकर आए कुछ लोगों ने पैसे छीन लिए। पुलिस ने शिकायत के बाद एक व्यक्ति पर मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। यह घटना 21 जून 2025 को हुई थी। पुलिस ने लोगों को सोने की लेन-देन में सावधानी बरतने की सलाह दी है।

    सोने के नाम पर नकली पुलिस बन सुनार के साथ धोखाधड़ी, केस दर्ज (फोटो: जागरण)

    संवाद सूत्र, खुईखेड़ा। श्री अमृतसर साहिब के रहने वाले एक सुनार के साथ सोना दिलवाने के नाम पर धोखाधड़ी और धमकियां देने का मामला सामने आया है। घटना 21 जून 2025 की है, जब कुछ नकली पुलिस बनकर आए व्यक्तियों ने सोने के लिए दिए 25 लाख रुपए छीन लिए।

    थाना खुईखेडा पुलिस ने शिकायत पर जांच पड़ताल के बाद एक व्यक्ति पर मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। जांच अधिकारी एचसी कुलदीप ने बताया कि हरसिमरन सिंह निवासी श्री अमृतसर ने शिकायत दर्ज करवाई थी।

    उन्होंने बताया कि उसने सोना खरीद करना था जिसके लिए उसके जानकारी द्वारा बताए जाने पर विक्रम सिंह उर्फ जबरजंग सिंह निवासी शामनगर वार्ड नंबर 10 पुरानी आबादी श्रीगंगानगर हाल आबाद पत्तरेवाला से सोना खरीदने के लिए मुलाकात की। शिकायत के अनुसार 19 जून को विक्रम सिंह ने उन्हें बुलाया और सोने की जांच करवाई।

    विक्रम ने बताया कि उसके पास पुराना सोना है और वह बाजार में डील नहीं करता। इसके बाद 21 जून को वह 25 लाख रुपए लेकर सोना लेने गया, लेकिन इसी बीच नकली पुलिस बनकर आए कुछ लोग पैसे लेकर धमकियां देने के बाद फरार हो गए।

    उक्त शिकायत की पड़ताल उप कप्तान पुलिस (डी) द्वारा की गई। सीनियर कप्तान पुलिस की मंजूरी मिलने के बाद आरोपित पर संबंधित धाराओं के तहत मामला दर्ज कर कार्रवाई शुरू कर दी गई है।पत्तरेवाला क्षेत्र में सोने से जुड़े धोखाधड़ी मामले लगातार सामने आ रहे हैं। दो दिन पहले ही गंगानगर के एक व्यक्ति को सोना दिलवाने के नाम पर नकली पुलिस द्वारा पैसे ले जाने का मामला सामने आया था, जिसमें दो लोग पकड़े गए और कई अन्य पर मामला दर्ज किया गया।

    इससे पहले भी कुछ वर्ष पहले ऐसा ही एक धोखाधड़ी का मामला सामने आया था। थाना प्रभारी जुगराज सिंह ने आगाह किया है कि सोने या बड़ी लेन-देन में किसी भी अज्ञात व्यक्ति पर विश्वास न करें।