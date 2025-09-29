विदेश में बैठकर धमकी देने वाले गैंगस्टरों की अब खैर नहीं! एक्शन में पंजाब पुलिस; DGP गौरव यादव ने दे दी चेतावनी

पंजाब के डीजीपी गौरव यादव ने कहा कि पुलिस आतंकियों और गैंगस्टरों के खिलाफ कई देशों में ऑपरेशन चला रही है। उन्होंने अपराधियों को चेतावनी दी कि विदेश में बैठकर वे सुरक्षित नहीं हैं। गैंगस्टरवाद पर काबू पाने के लिए पुलिस मुस्तैद है। त्योहारों में बीएसएफ सीमा पर चौकसी रखेगी। ऑपरेशन सिंदूर के बाद पाकिस्तान ने नशा और हथियारों की खेप भेजने में इजाफा किया है।

जागरण संवाददाता, अमृतसर। पंजाब के डीजीपी गौरव यादव ने कहा कि पंजाब पुलिस के आतंकियों और गैंगस्टरों के खिलाफ कई देशों में ऑपरेशन चल रहे हैं। उन्होंने चेतावनी दी है कि अपराधी यह ना समझे कि विदेश में बैठकर वह सुरक्षित हैं।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

कानून सब पर एक जैसा लागू होता है। दुबई में बैठे पलविंदर उर्फ पिंदा जैसे कई अपराधी उनकी सूची में शामिल हैं। उन्होंने बताया कि गैंगस्टरवाद की घटनाओं पर काबू करने के लिए पुलिस अच्छी तरह से मुस्तैद है। त्योहारों के सीजन में बीएसएफ की सात कंपनियां बॉर्डर जिलों में चौकसी बनाए रखेंगे।

डीजीपी गौरव यादव ने बताया कि ऑपरेशन सिंदूर के बाद पाकिस्तान ने नशा और हथियारों की खेत भेजने में काफी इजाफा किया है। विगत में हुई बरामद और गिरफ्तारियां इस बात का सबूत है कि बीएसएफ और पंजाब पुलिस सीमा पर पूरी तरह से चौकस है।