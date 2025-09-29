Language
    विदेश में बैठकर धमकी देने वाले गैंगस्टरों की अब खैर नहीं! एक्शन में पंजाब पुलिस; DGP गौरव यादव ने दे दी चेतावनी

    By Jagran News Edited By: Nitish Kumar Kushwaha
    Updated: Mon, 29 Sep 2025 02:40 PM (IST)

    पंजाब के डीजीपी गौरव यादव ने कहा कि पुलिस आतंकियों और गैंगस्टरों के खिलाफ कई देशों में ऑपरेशन चला रही है। उन्होंने अपराधियों को चेतावनी दी कि विदेश में बैठकर वे सुरक्षित नहीं हैं। गैंगस्टरवाद पर काबू पाने के लिए पुलिस मुस्तैद है। त्योहारों में बीएसएफ सीमा पर चौकसी रखेगी। ऑपरेशन सिंदूर के बाद पाकिस्तान ने नशा और हथियारों की खेप भेजने में इजाफा किया है।

    विदेश में बैठे गैंगस्टर भी सुरक्षित नहीं: डीजीपी गौरव यादव।

    जागरण संवाददाता, अमृतसर। पंजाब के डीजीपी गौरव यादव ने कहा कि पंजाब पुलिस के आतंकियों और गैंगस्टरों के खिलाफ कई देशों में ऑपरेशन चल रहे हैं। उन्होंने चेतावनी दी है कि अपराधी यह ना समझे कि विदेश में बैठकर वह सुरक्षित हैं।

    कानून सब पर एक जैसा लागू होता है। दुबई में बैठे पलविंदर उर्फ पिंदा जैसे कई अपराधी उनकी सूची में शामिल हैं। उन्होंने बताया कि गैंगस्टरवाद की घटनाओं पर काबू करने के लिए पुलिस अच्छी तरह से मुस्तैद है। त्योहारों के सीजन में बीएसएफ की सात कंपनियां बॉर्डर जिलों में चौकसी बनाए रखेंगे।

    डीजीपी गौरव यादव ने बताया कि ऑपरेशन सिंदूर के बाद पाकिस्तान ने नशा और हथियारों की खेत भेजने में काफी इजाफा किया है। विगत में हुई बरामद और गिरफ्तारियां इस बात का सबूत है कि बीएसएफ और पंजाब पुलिस सीमा पर पूरी तरह से चौकस है।

    उन्होंने बताया कि आने वाले साल में 3400 कॉन्स्टेबल पुलिस में भर्ती के किए जाएंगे। डेढ़ सौ इंस्पेक्टर, 450 सब इंस्पेक्टर और 1000 एएसआई को प्रमोशन दिया जा रहा है।

    उन्होंने बताया कि पंजाब पुलिस द्वारा नई हेल्पलाइन नंबर 1800330110 जारी किया गया है। उन्होंने जनता से अपील की गैंगस्टर और अपराधियों से संबंधित जानकारी इस नंबर पर दें। जानकारी देने वाले का नाम और पता पूरी तरह से गोपनीय रखा जाएगा।