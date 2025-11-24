50 लाख की रंगदारी मांगी, किराना व्यापारी का किया कत्ल; अमृतसर में पुलिस के साथ मुठभेड़ में गैंगस्टर ढेर

जागरण संवाददाता, अमृतसर। ब्यास थाने के अधीन पड़ते रइया इलाके में सोमवार की तड़के पुलिस और गैंग्स्टरों के बीच जबरदस्त गोलियां चली। इस दौरान पुलिस की गोली लगने से एक गैंग्स्टर की मौत हो गई। जबकि उसका साथी पुलिस को गच्चा देकर फरार हो गया।

मरने वाले गैंग्स्टर की पहचान डीआइजी संदीप गोयल, एसएसपी सोहेल मीर और डीएसपी गुरिंदर पाल सिंह नागरा कुछ देर में प्रेस वार्ता कर बताएंगे। उक्त अधिकारी घटना स्थल पर पहुंच रहे हैं।

पता चला है कि मारे गए गैंग्स्टर ने कुछ दिन पहले करियाणा कारोबारी की गोलियां मारकर हत्या कर दी थी। आरोपित मारे गए कारोबारी के बेटे लखबीर सिंह से पचास लाख रुपये की रंगदारी मांग रहे थे।

पुलिस को सूचना मिली थी कि गैंग्स्टर इलाके में फिर किसी वारदात को अंजाम देने की फिराक में हैं। इसके बाद पुलिस ने ब्यास और रइया के बीच नाकाबंदी कर दी। इस बीच मुठभेड़ में एक बदमाश को पुलिस द्वारा मार गिराया गया।