    50 लाख की रंगदारी मांगी, किराना व्यापारी का किया कत्ल; अमृतसर में पुलिस के साथ मुठभेड़ में गैंगस्टर ढेर

    By Jagran News Edited By: Anku Chahar
    Updated: Mon, 24 Nov 2025 08:05 AM (IST)

    अमृतसर के रइया इलाके में पुलिस और गैंगस्टरों के बीच मुठभेड़ हुई, जिसमें एक गैंगस्टर मारा गया। मृतक गैंगस्टर ने पहले एक किराना व्यापारी की हत्या की थी और उसके बेटे से रंगदारी मांग रहा था। पुलिस को सूचना मिली थी कि गैंगस्टर किसी और वारदात को अंजाम देने की फिराक में हैं, जिसके बाद पुलिस ने नाकाबंदी की और मुठभेड़ हुई।

    पुलिस मुठभेड़ में गैंग्स्टर ढेर (प्रतीकात्मक फोटो)

    जागरण संवाददाता, अमृतसर। ब्यास थाने के अधीन पड़ते रइया इलाके में सोमवार की तड़के पुलिस और गैंग्स्टरों के बीच जबरदस्त गोलियां चली। इस दौरान पुलिस की गोली लगने से एक गैंग्स्टर की मौत हो गई। जबकि उसका साथी पुलिस को गच्चा देकर फरार हो गया।

    मरने वाले गैंग्स्टर की पहचान डीआइजी संदीप गोयल, एसएसपी सोहेल मीर और डीएसपी गुरिंदर पाल सिंह नागरा कुछ देर में प्रेस वार्ता कर बताएंगे। उक्त अधिकारी घटना स्थल पर पहुंच रहे हैं।

    पता चला है कि मारे गए गैंग्स्टर ने कुछ दिन पहले करियाणा कारोबारी की गोलियां मारकर हत्या कर दी थी। आरोपित मारे गए कारोबारी के बेटे लखबीर सिंह से पचास लाख रुपये की रंगदारी मांग रहे थे।

    पुलिस को सूचना मिली थी कि गैंग्स्टर इलाके में फिर किसी वारदात को अंजाम देने की फिराक में हैं। इसके बाद पुलिस ने ब्यास और रइया के बीच नाकाबंदी कर दी। इस बीच मुठभेड़ में एक बदमाश को पुलिस द्वारा मार गिराया गया।