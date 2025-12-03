टीचर से रंगदारी वसूलने के लिए घर पर फेंक दिए पेट्रोल बम, तरनतारन में गैंगस्टर हरिके के गुर्गे का कारनामा
तरनतारन में एक शिक्षक के घर पर पेट्रोल बम फेंके गए, जिसके बाद उन्हें गैंगस्टर लखबीर सिंह हरिके से रंगदारी की धमकियां मिलीं। पुलिस ने कार्रवाई करते हुए ...और पढ़ें
धर्मबीर सिंह मल्हार, तरनतारन। शहर के जंडियाला रोड स्थित शिक्षक के घर पर तीन नवंबर को सुबह व रात को दो पैट्रोल बम फैंके गए थे।
जिसके बाद शिक्षक परिवार इतना खौफजदा हुआ कि सदस्यों ने घर से बाहर निकलना बंद कर दिया। शिक्षक को विदेश बैठे गैंग्सटर लखबीर सिंह हरिके द्वारा रंगदारी की लगातार धमकियां मिलने लगीं।
पुलिस ने उक्त मामले में पड़ताल शुरु की। जिस दौरान पैट्रोल बम फैंकने वाले गुर्गे आकाशदीप सिंह उर्फ आकाश निवासी मुरादपुरा को गांव सेरों के पास इनकाउंटर में गिरफ्तार कर लिया गया।
टांग पर गोली लगने से घायल आकाश को अस्पताल में दाखिल करवा दिया गया है। प्रथम पूछताछ में उसने खुलासा किया है कि रंगदारी वसूलने लिए अब पैट्रोल बम फैंकने के नए टारगेट मिले हैं।
तीन नवंबर की सुबह करीब साढे छह बजे जंडियाला रोड स्थित शिक्षक के घर के बाहर बाइक सवारों ने पैट्रोल बम फैंका। शाम को पौने सात बजे भी एक ऐसा ही धमाका हुआ। शिक्षक को विदेशी नंबर से व्हाट्सएप काल आई।
जिसमें लखबीर सिंह हरिके ने परिवार से रंगदारी मांगी। पैट्रोल बम के कारण दहशत में आए शिक्षक के परिवार का घर से बाहर निकलना बंद हो गया। पुलिस को लिखित शिकायत की गई।
जिसके आधार पर थाना सिटी में मुकदमा दर्ज करके जांच टीम गठित की गई। ह्यूमन इंटेलिजेंस साइबर क्राइम सैल की मदद से पुलिस ने आरोपितों की पहचान की। जिस दौरान पता चला कि आकाशदीप सिंह उर्फ आकाश निवासी मुरादपुरा ने अपने साथी से मिलकर शिक्षक के घर पर पैट्रोल बम फैंके थे।
मंगलवार की रात को थाना सिटी प्रभारी अमरीक सिंह को पुख्ता जानकारी हाथ लगी। जिसके आधार पर शहर से बाहर जाने वाले रास्तों पर नाकाबंदी करवाई गई। रात करीब पौने 11 बजे बाइक पर सवार दो लोगों को रुकने का इशारा किया, लेकिन रुकने की बजाय दोनों भाग निकले।
एसपी (आइ) रिपुतपन सिंह, डीएसपी सिटी सुखबीर सिंह संधू के नेतृत्व में पुलिस पार्टी ने उनका पीछा किया। जम्मू-कश्मीर-राजस्थान राष्ट्रीय मार्ग स्थित सीआइए स्टाफ व डिप्टी कमिश्नर रिहायश काम्पलेक्स को पार करके बाइक सवार पुलिस पार्टी पर गोलियां बरसाने लगे।
जवाबी कार्रवाई में पुलिस द्वारा दोनों को चेतावनी देकर जवाबी कार्रवाई की गई। एक गोली लगने से घायल हुए हमलावर को दबोच लिया गया। जिसके कब्जे से एक बाइक, एक पिस्टल, तीन कारतूस, कुछ दस्तावेज हाथ लगे।
जिसकी पहचान आकाशदीप सिंह उर्फ आकाश निवासी मुरादपुरा के रुप में हुई। घायल को इलाज लिए अस्पताल में दाखिल करवा दिया गया। जिले के एसएसपी सुरिंदर लांबा ने बताया कि काबू किए गए हमलावर के अन्य साथियों की पहचान कर ली गई है। उनकी गिरफ्तारी लिए कार्रवाई जारी है।
