दोस्त से फोन करवाकर रिश्तेदार से मांगी 50 लाख की रंगदारी, विवाद होने पर रची साजिश; पुलिस ने किया गिरफ्तार
अमृतसर में थाना लोपोके की पुलिस ने गुरबीर सिंह नामक एक व्यक्ति को 50 लाख रुपये की रंगदारी मांगने के आरोप में गिरफ्तार किया है। गुरबीर ने विदेश में बैठे अपने दोस्त के माध्यम से रविंदर सिंह को कॉल करवाकर रंगदारी की मांग की थी। रविंदर सिंह दाना मंडियों में टेंडर का काम करता है। पुलिस मामले की जांच कर रही है।
जागरण संवाददाता, अमृतसर। थाना लोपोके की पुलिस ने 50 लाख रुपये रंगदारी मांगने के आरोप में बोपाराय खुर्द गांव के रहने वाले गुरबीर सिंह को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने आरोपित को कोर्ट में पेश किया, जहां से उसे न्यायिक हिरासत में भेज दिया है।
डीएसपी नीरज कुमार ने बताया कि गुरबीर ने विदेश में बैठे दोस्त से अपने ही करीबी रविंदर सिंह को काल करवाकर 50 लाख रुपये रंगदारी मांगी थी। विदेशी नंबर से काल करने वाले व्यक्ति का पता लगाया जा रहा है। जानकारी के मुताबिक रविंदर सिंह दाना मंडियों में टेंडर लेने का काम करता है।
कुछ समय पहले उसके रिश्तेदार गुरबीर सिंह के साथ उसका विवाद हो गया था। इसके बाद गुरबीर सिंह ने रविंदर से बदला लेने की ठानी। आरोप है कि गुरबीर ने अपने विदेश बैठे किसी दोस्त को रविंदर सिंह को काल करके 50 लाख रुपये की रंगदारी मांगने को कहा था।
पिछले एक सप्ताह से आरोपित विदेश से कारोबारी रविंदर को जान से मारने की धमकियां देते हुए 50 लाख की रंगदारी मांग रहा था। इस बीच रविंदर ने पुलिस को शिकायत की।
