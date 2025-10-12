दोस्त से फोन करवाकर रिश्तेदार से मांगी 50 लाख की रंगदारी, विवाद होने पर रची साजिश; पुलिस ने किया गिरफ्तार

जागरण संवाददाता, अमृतसर। थाना लोपोके की पुलिस ने 50 लाख रुपये रंगदारी मांगने के आरोप में बोपाराय खुर्द गांव के रहने वाले गुरबीर सिंह को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने आरोपित को कोर्ट में पेश किया, जहां से उसे न्यायिक हिरासत में भेज दिया है।

डीएसपी नीरज कुमार ने बताया कि गुरबीर ने विदेश में बैठे दोस्त से अपने ही करीबी रविंदर सिंह को काल करवाकर 50 लाख रुपये रंगदारी मांगी थी। विदेशी नंबर से काल करने वाले व्यक्ति का पता लगाया जा रहा है। जानकारी के मुताबिक रविंदर सिंह दाना मंडियों में टेंडर लेने का काम करता है।

कुछ समय पहले उसके रिश्तेदार गुरबीर सिंह के साथ उसका विवाद हो गया था। इसके बाद गुरबीर सिंह ने रविंदर से बदला लेने की ठानी। आरोप है कि गुरबीर ने अपने विदेश बैठे किसी दोस्त को रविंदर सिंह को काल करके 50 लाख रुपये की रंगदारी मांगने को कहा था।