अच्छी खबर! किसानों को दो लाख क्विंटल गेहूं बीज मिलेगा मुफ्त, CM मान का बड़ा एलान

जागरण संवाददाता, अमृतसर। मुख्यमंत्री भगवंत मान ने बाढ़ में लगभग पांच लाख एकड़ जमीन में अपनी फसल गंवाने वाले किसानों को दो लाख क्विंटल गेहूं के बीज मुफ्त प्रदान करने के लिए रविवार को राजासांसी से सात ट्रकों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि किसानों को अनगिनत मुश्किलों का सामना करना पड़ा है।

सरकार इस गंभीर संकट की घड़ी में किसानों के साथ खड़ी है और उन्हें गेहूं का बीज मुफ्त दिया जाएगा। भगवंत मान ने कहा कि बाढ़ के कारण किसानों को भारी नुकसान सहना पड़ा है। सरकार 74 करोड़ रुपये से दो लाख क्विंटल बीज मुफ्त किसानों को देगी। बाढ़ प्रभावित जिलों के किसानों को मुफ्त बीज वितरण की प्रक्रिया शुरू हो गई है।