अमृतसर में ISI की साजिश नाकाम, 4 पिस्तौल के साथ चार गिरफ्तार

जागरण संवाददाता, अमृतसर। पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आइएसआइ द्वारा भेजे चार ग्लाक पिस्तौल सहित चार तस्करों को गिरफ्तार किया है। यह पिस्तौल कुछ दिन पहले ही ड्रोन के मार्फत तरनतारन जिले के सीमांत इलाके में गिराए गए थे।

स्टेट स्पेशल आपरेशन सेल ने बुधवार को कार्रवाई करते हुए चारों को काबू कर उनके कब्जे से चार ग्लाक पिस्तौल, चार मैगजीन और 16 कारतूस बरामद किए हैं।

गिरोह के अन्य सदस्यों की धरपकड़ जारी है। बता दें पाकिस्तान की तरफ से हथियार भेजने का सिलसिला जारी है। मंगलवार को आरपीजी सहित दो कोरियर और इससे पहले छह ग्रेनेड सहित तीन आतंकियों को काबू किया जा चुका है।