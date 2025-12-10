Language
    नवजोत कौर सिद्धू ने सांसद सुखजिंदर रंधावा के नोटिस को बताया बेबुनियाद, क्यों दे डाली कानूनी कार्रवाई की धमकी?

    By Jagran News Edited By: Anku Chahar
    Updated: Wed, 10 Dec 2025 12:03 PM (IST)

    पूर्व विधायक नवजोत कौर सिद्धू ने सांसद सुखजिंदर रंधावा के कानूनी नोटिस को बेबुनियाद बताया है। उन्होंने कहा कि वह अपने बयानों पर कायम हैं और नोटिस वापस ...और पढ़ें

    पूर्व विधायक नवजोत कौर सिद्धू ने सांसद सुखजिंदर रंधावा के कानूनी नोटिस को बताया बेबुनियाद (फाइल फोटो)

    अनुज शर्मा, अमृतसर। क्रिकेटर नवजोत सिंह सिद्धू की पत्नी व पूर्व विधायक डॉ. नवजोत कौर सिद्धू ने कांग्रेस सांसद सुखजिंदर सिंह रंधावा के भेजे गए कानूनी नोटिस का जवाब दे दिया है। उन्होंने अपने जवाब में कहा है कि वह अपने सभी बयानों पर दृढ़ता से कायम हैं और किसी भी तरह की सफाई या वापसी का सवाल ही नहीं उठता।

    उन्होंने रंधावा के नोटिस को पूरी तरह निराधार और तथ्यहीन बताया। उन्होंने स्पष्ट कहा कि 0नोटिस में कोई आधार नहीं, वापस लोवरना मैं भी कानूनी कार्रवाई करूंगी। नवजोत कौर सिद्धू ने स्पष्ट चेतावनी जारी की है कि यदि सुखजिंदर रंधावा अपना नोटिस तुरंत वापस नहीं लेते, तो वह भी कानूनी कदम उठाने के लिए तैयार हैं।

    डॉ. सिद्धू ने जवाब में कहा कि किसी भी तरह की धमकी या दबाव से वह पीछे हटने वाली नहीं हैं। उन्होंने कहा कि उनके द्वारा दिए गए बयान अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अधिकार के तहत आते हैं और वे पूरी तरह मीडिया में उपलब्ध रिपोर्टों और तथ्यों पर आधारित हैं।

    उन्होंने कहा कि किसी नेता के सवाल उठाने या चर्चा करने को मानहानि बताना लोकतांत्रिक मूल्यों के खिलाफ है। दोनों वरिष्ठ नेताओं के बीच कानूनी नोटिसों की अदलाबदली ने कांग्रेस की आंतरिक राजनीति में नई हलचल पैदा कर दी है।

    सिद्धू और रंधावा दोनों पार्टी के प्रभावशाली चेहरे हैं, इसलिए इस टकराव ने राजनीतिक तापमान बढ़ा दिया है। अब सभी की नजर सुखजिंदर रंधावा की अगली प्रतिक्रिया पर है कि वह नोटिस वापसी का फैसला लेते हैं या विवाद और आगे बढ़ता है।