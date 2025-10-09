Punjab News: त्योहारी सीजन में स्वास्थ्य विभाग सतर्क, मिठाई की दुकानों पर चेकिंग; 12 सैंपल भेजे लैब

जागरण संवाददाता, तरनतारन। त्योहारों के मद्देनजर लोगों के स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ न हो, इसके लिए स्वास्थ्य विभाग पूरी तरह से सतर्क है। गुरुवार को जिला स्वास्थ्य अधिकारी डॉ. सुखबीर कौर औलख, फूड सेफ्टी अधिकारी अश्विनी कुमार व साक्षी खोसला पर आधारित टीम ने कस्बा पट्टी, खडूर साहिब, सराय अमानत खां, ढंड, कसेल, फतेहबाद, गोइंदवाल साहिब में मिठाइयों की दुकानों की चेकिंग की। खाद्य पदार्थों के 12 सैंपल भरते हुए जांच के लिए लेबोरेटरी भेजे गए।

डॉ. सुखबीर कौर औलख ने कहा कि लोगों के स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। इन दिनों त्योहारों के मद्देनजर लोग जमकर मिठाइयों व अन्य खाद्य पदार्थों की खरीदारी कर रहे हैं। ऐसे में कुछ दुकानदार अपनी चांदी चमकाने के लिए मिलावटी खाद्य पदार्थों की बिक्री करते हैं। जिससे लोगों के स्वास्थ्य को खतरा होता है। यदि कोई डेयरी, रेस्टोरेंट, ढाबा मालिक या रेहड़ी वाला घटिया सामान बेचता पाया गया तो उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने बताया कि विभाग की टीम ने देसी घी से बनी मिठाइयों व पैकेटबंद मिठाइयों की दुकानों का निरीक्षण किया। चांदी के वर्क लगी विभिन्न मिठाइयों व देसी घी से बनी मिठाइयों के 12 सैंपल लेकर जांच के लिए खरड़ लेबोरेटरी भेजे गए हैं। उन्होंने खाद्य विक्रेताओं को साफ-सफाई का विशेष ध्यान रखने के निर्देश दिए।