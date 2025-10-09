Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    Punjab News: त्योहारी सीजन में स्वास्थ्य विभाग सतर्क, मिठाई की दुकानों पर चेकिंग; 12 सैंपल भेजे लैब

    By Dharambir Singh Malhar Edited By: Suprabha Saxena
    Updated: Thu, 09 Oct 2025 02:08 PM (IST)

    त्योहारों को देखते हुए, स्वास्थ्य विभाग ने मिलावट रोकने के लिए मिठाइयों की दुकानों पर छापामारी की। टीम ने 12 खाद्य पदार्थों के नमूने जांच के लिए भेजे हैं। जिला स्वास्थ्य अधिकारी ने कहा कि मिलावट करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी और दुकानदारों को सफाई रखने के निर्देश दिए गए हैं।

    prefferd source google
    Hero Image

    जागरण संवाददाता, तरनतारन। त्योहारों के मद्देनजर लोगों के स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ न हो, इसके लिए स्वास्थ्य विभाग पूरी तरह से सतर्क है। गुरुवार को जिला स्वास्थ्य अधिकारी डॉ. सुखबीर कौर औलख, फूड सेफ्टी अधिकारी अश्विनी कुमार व साक्षी खोसला पर आधारित टीम ने कस्बा पट्टी, खडूर साहिब, सराय अमानत खां, ढंड, कसेल, फतेहबाद, गोइंदवाल साहिब में मिठाइयों की दुकानों की चेकिंग की। खाद्य पदार्थों के 12 सैंपल भरते हुए जांच के लिए लेबोरेटरी भेजे गए।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    डॉ. सुखबीर कौर औलख ने कहा कि लोगों के स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। इन दिनों त्योहारों के मद्देनजर लोग जमकर मिठाइयों व अन्य खाद्य पदार्थों की खरीदारी कर रहे हैं। ऐसे में कुछ दुकानदार अपनी चांदी चमकाने के लिए मिलावटी खाद्य पदार्थों की बिक्री करते हैं। जिससे लोगों के स्वास्थ्य को खतरा होता है। यदि कोई डेयरी, रेस्टोरेंट, ढाबा मालिक या रेहड़ी वाला घटिया सामान बेचता पाया गया तो उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने बताया कि विभाग की टीम ने देसी घी से बनी मिठाइयों व पैकेटबंद मिठाइयों की दुकानों का निरीक्षण किया। चांदी के वर्क लगी विभिन्न मिठाइयों व देसी घी से बनी मिठाइयों के 12 सैंपल लेकर जांच के लिए खरड़ लेबोरेटरी भेजे गए हैं। उन्होंने खाद्य विक्रेताओं को साफ-सफाई का विशेष ध्यान रखने के निर्देश दिए।