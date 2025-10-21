तरनतारन में दीवाली पर दहशत की साजिश नाकाम, चंबल गिरोह के 5 आतंकी हथियारों समेत गिरफ्तार

धर्मबीर सिंह मल्हार, तरनतारन। दीवाली के मौके गोलियां चलाकर लोगों को धमकाने वाले पांच गुर्गों को पुलिस ने अस्लहे समेत गिरफ्तार किया है। इनमें एक जुवेनाइल है। सभी के कब्जे से तीन पिस्टल, दो मैगजीन, पांच कारतूस बरामद करते मंगलवार को पुलिस रिमांड लिया गया है।

प्रथम जांच में सामने आया है कि विदेश बैठकर पंजाब व अन्य राज्यों में आरपीजी हमलों के अलावा अन्य आतंकी वारदातों को अंजाम दिलाने वाले आतंकी लखबीर सिंह हरिके व गुरदेव सिंह जैसल चंबल के साथ इनके तालोकात हैं। पूछताछ दौरान इनसे कई सुराग लगने की उम्मीद है।

एसएसपी डॉ रवजोत ग्रेवाल, एसपी (आइ) रिपुतपन सिंह, डीएसपी (आइ) सुखबीर सिंह संधू ने बताया कि त्योहारों के दिनों में लखबीर सिंह हरिके व जैसल चंबल की ओर से अपने द्वारा बनाए नए मड्यूल के माध्यम से व्यापारियों को रंगदारी के लिए धमकाया जाता है। दहशत फैलाने के लिए उक्त मड्यूल को गोलियां चलाने की जिम्मेदारी दी गई है।

इन लोगों के भिखीविंड क्षेत्र में सरगर्म होने की जानकारी सीआइए स्टाफ प्रभारी प्रभजीत सिंह गिल, एएसआइ कुलवंत सिंह विर्क को मिली। जिसके आधार पर गुरविंदर सिंह उर्फ पल्ली पुत्र सरवन सिंह, जशनप्रीत सिंह उर्फ तोरी पुत्र जसवंत सिंह दोनों निवासी चेला मोड़ कालोनी (भिखीविंड), अमृतपाल सिंह उर्फ अमृत पुत्र मिलखा सिंह निवासी जौहल ढाए वाला, जसविंदर सिंह उर्फ आशू पुत्र तरसेम सिंह निवासी जामाराय (सभी जिला तरनतारन) के अलावा एक जुवेनाइल को काबू किया।