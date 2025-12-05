Language
    अमृतसर में चुनावी माहौल के बीच फायरिंग, AAP उम्मीदवार सहित दो को लगी गोली; घायलों से मिले मंत्री लालजीत भुल्लर

    By Jagran News Edited By: Sushil Kumar
    Updated: Fri, 05 Dec 2025 07:47 PM (IST)

    अमृतसर में भिंडीसैदा चुनावों के बीच गोलीबारी में आप नेता समेत चार घायल हो गए। घायलों में दो को गोली लगी है। मंत्री लालजीत भुल्लर और अन्य नेता घायलों स ...और पढ़ें

    गोली लगने से घायल उम्मीदवार से मिले मंत्री लालजीत भुल्लर। फोटो जागरण

    जागरण संवाददाता, अमृतसर। पंजाब के अमृतसर में भिंडीसैदा चुनावों की गहमा-गहमी के बीच गोली चलने का मामला सामने आया है। इस घटना में आम आदमी पार्टी (आप) नेता सहित चार घायल हो गए। घायलों में दो को गोली लगी है और उनका इलाज चल रहा है। जबकि इनमें एक आप का उम्मीदवार भी है।

    मंत्री लालजीत भुल्लर, पूर्व मंत्री कुलदीप धालीवाल सहित सोनिया मान भी घटना के बाद घायलों से मिलने पहुंचे। सोनिया मान ने मीडिया से बातचीत करते हुए बताया कि लखविंदर लक्खा जिला परिषद का चुनाव लड़ रहे हैं। उन पर ये हमला किया गया। उनकी मां ब्लॉक समिति का चुनाव लड़ रही थी।

    भिंडीसैदा अमृतसर में राजासांसी सबसे बड़ा गांव है। विपक्ष ने पहले भी सरपंची के चुनाव में भी धक्का किया था। लखविंदर के पंचायती के चुनावों में भी 7 मेंबर हैं। उन्होंने सुख सरकारिया पर आरोप लगाया कि कल भी नोमिनेशन के समय अपने समर्थकों के साथ मिल गुंडागर्दी की।

    कांग्रेस पर गुंडागर्दी के लगाए आरोप

    मंत्री लालजीत सिंह भुल्लर व पूर्व मंत्री कुलदीप सिंह धालीवाल ने बताया कि आज लक्खा में कैंपेन करने जा रहा था तो उस पर हमला करवाया और उसके साथ बिल्ला के घर जाकर हमला किया गया। एक दो अन्य भाई को गोलियां मारी गईं।

    उन्होंने आरोप लगाया कि कांग्रेस गुंडागर्दी करके चुनाव लड़ती है। वहीं, पुलिस ने मामला दर्ज कर बयानों के आधार पर छानबीन को शुरू कर दिया है। पुलिस का कहना है कि जल्द ही आरोपियों को पकड़ लिया जाएगा।