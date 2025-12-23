अमृतसर में छात्रों के पुराने झगड़े में फायरिंग, गोली लगने से युवक घायल; CCTV फुटेज आया सामने

जागरण संवाददाता, अमृतसर। छात्रों के पुराने झगड़े में इंपीरियल सिटी में फायरिंग हुई। सीसीटीवी फुटेज में छात्र लड़ते और फायरिंग करते दिख रहे हैं। इस दौरान एक छात्र अर्शदीप सिंह के पैर में गोली लगी। ये छात्र 11वीं व 12वीं के बताए जा रहे हैं। इस घटना का सीसीटीवी फुटेज सामने आया है।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

पुलिस ने के दर्ज कर मामले की जांच शुरू कर दी है। पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार गोली छात्र अर्शदीप सिंह घायल हुआ है, जिसके पैर में गोली लगी है, जबकि उसकी गाड़ी पर भी फायरिंग की गई। ये सभी छात्र लोहारका रोड पर किसी पुराने झगड़े के समझौते के लिए मिले थे।

इस दौरान दोनों पक्षों के छात्रों और परिजनों के बीच बहस तेज हो गई। अचानक निजामपुर गांव के हरिंदर सिंह ने फायरिंग शुरू कर दी। वीडियो में अर्शदीप सिंह दौड़ते हुए गाड़ी में चढ़ता नजर आता है, लेकिन पीछे से लगातार गोलियां चलाई जाती हैं। गाड़ी के शीशे तोड़े गए।

कई राउंड हवा में और जमीन पर चलाए गए। यह फुटेज घटना स्थल के पास लगे कैमरे में पूरी तरह कैद हो गई। घायल अर्शदीप सिंह के पिता सरमकार सिंह ने बताया कि बेटे के पैर में गोली लगी। सरमकार सिंह ने सत्ताधारी पार्टी के एक नेता पर आरोप लगाया कि वे आरोपियों को बचा रहे हैं और क्रास केस बनाने की साजिश रची जा रही है।