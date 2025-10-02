अमृतसर के रइया में शॉर्ट सर्किट की चिंगारी बनी तबाही, घर में 20 लाख का सामान जलकर खाक

रइया में शॉर्ट सर्किट से एक घर में आग लगने से 20 लाख का नुकसान हुआ। हरजीत सिंह राजू और गुरमीत सिंह मिंटू के घर में आग लगने से नकदी कपड़े गहने और जरूरी दस्तावेज जल गए। सूचना मिलने पर फायर ब्रिगेड ने आग पर काबू पाया। समय रहते आग पर काबू पाने से आरा मशीन में लकड़ियों को जलने से बचा लिया गया जिससे बड़ा नुकसान टल गया।

संवाद सूत्र, रइया। रइया में रात को शॉर्ट सर्किट से एक घर में आग लग गई और नकदी, कपड़े, जेवर, बिजली के उपकरण आदि समेत करीब 20 लाख मूल्य का सामान जलकर राख हो गया। पीड़ित हरजीत सिंह राजू, गुरमीत सिंह मिंटू पुत्र स्वर्गीय सिंह आरे, निवासी फेरुमान रोड, रइया ने बताया कि रात करीब 8 बजे उन्होंने ऊपर वाले घर में खाना खाया और नीचे वाले घर में सोने ही वाले थे कि 8:40 बजे उनके घर के सामने खड़ी रेहड़ी के मालिक ने उन्हें फोन करके बताया कि उनके ऊपर वाले घर में आग लग गई है।

जब उनका बुटीक है। वहां पर कपड़े का काम था और कमरे में ढेर सारे कपड़े होने के कारण आग बहुत जल्दी लग गई। जब उन्होंने इस घटना के बारे में रइया पुलिस चौकी में फोन किया, स्थानीय पुलिस फायर ब्रिगेड को फोन करने पर डेरा ब्यास से तीन फायर ब्रिगेड की गाड़ियां आईं।

पड़ोसियों और स्थानीय पुलिस ने बड़ी मुश्किल से आग पर काबू पाया, लेकिन तब तक सब कुछ जलकर राख हो चुका था। उन्होंने बताया कि आग लगने से करीब 20 लाख रुपए का नुकसान हुआ है, जिसमें तीन लाख नकद, करीब 10 लाख के कपड़े, करीब 5 लाख के गहने, फर्नीचर, बिजली के उपकरण जिनमें एलईडी, पंखे, बच्चों के पासपोर्ट, रजिस्ट्रियां, आधार कार्ड, मोटरसाइकिल की आरसी, अन्य दस्तावेज व अन्य शामिल हैं।