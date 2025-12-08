Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    अमृतसर: मंगेतर के दबाव से तंग आकर नाबालिग ने की आत्महत्या, जांच में जुटी पुलिस

    By Naveen Rajput Edited By: Sushil Kumar
    Updated: Mon, 08 Dec 2025 11:20 PM (IST)

    अमृतसर के पाखरपुरा गांव में मंगेतर द्वारा शादी का दबाव बनाने से दुखी होकर एक नाबालिग ने जहरीला पदार्थ निगलकर आत्महत्या कर ली। पुलिस ने गुरप्रीत सिंह औ ...और पढ़ें

    prefferd source google
    Hero Image

    अमृतसर: मंगेतर के दबाव से तंग आकर नाबालिग ने की आत्महत्या। फोटो सांकेतिक

    जागरण संवाददाता, अमृतसर। थाना कत्थूनंगल के अधीन पड़ते गांव पाखरपुरा में मंगेतर द्वारा शादी के दबाव से दुखी होकर एक नाबालिग ने जहरीला पदार्थ निगल कर आत्महत्या कर ली। घटना शनिवार शाम की है।

    पुलिस ने जांच के बाद मीयां पंधेर गांव निवासी गुरप्रीत सिंह और उसके दोस्त जश्न के खिलाफ आत्महत्या को उकसाने के आरोप में केस दर्ज कर लिया है। एएसआइ बलजिंदर सिंह ने बताया कि आरोपितों की गिरफ्तारी के लिए छापामारी की जा रही है। पुलिस ने शव का पोस्टमार्टम करवा स्वजनों के हवाले कर दिया है।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    पाखरपुरा गांव निवासी इकबाल सिंह ने कत्थूनंगल थाने की पुलिस को शिकायत में बताया कि उनकी बेटी सरोनप्रीत कौर की आयु 16 साल और पांच महीने थी। एक साल पहले बेटी ने बताया था कि गुरप्रीत सिंह उसके साथ शादी करना चाहता है। लेकिन सारे परिवार ने मिलकर बेटी को समझाया था कि उसकी उम्र अभी छोटी है और जब वह शादी के लायक हो जाएगी, परिवार स्वयं उसकी शादी करवा देगा। कुछ दिन बीते और गुरप्रीत सिंह ने अपने परिवार के मार्फत संदेश भिजवाया कि वह उनकी बेटी से शादी करवाना चाहता है।

    पहले मंगनी कर ली जाए और जब सरोनप्रीत 18 साल की हो जाएगी वह उसकी शादी कर दें। दोनों परिवारों ने मुलाकात की और दोनों की मंगनी कर दी। इसके बाद गुरप्रीत सिंह और उनकी बेटी सरोनप्रीत कौर के बीच मोबाइल के जरिए बातचीत होनी शुरू कर दी। इस दौरान जश्न नाम का युवक जो गुरप्रीत सिंह का दोस्त था, उसने भी उनकी बेटी को भाभी कहना शुरू कर दिया।


    इकबाल सिंह ने बताया कि छह दिसंबर को वह पत्नी के साथ ससुराल गया था। जब शाम को लौट कर आया तो उनकी बेटी उल्टियां कर रही थी। उसकी तबीयत काफी खराब थी। बेटी को पूछने पर उसने बताया कि उसने (सरोनप्रीत) जहरीली दवा का सेवन कर लिया है। बेटी ने बताया कि मंगेतर गुरप्रीत सिंह अपने दोस्त जश्न के साथ उनके घर आया था और उस पर शादी जल्दी करने का दबाव बनाने लगे।

    जब उसने शादी अभी नहीं करने की बात कही तो आरोपितों ने उसके साथ बुरा बर्ताव किया। शादी तोड़ देने की धमकी दी। इसके बाद दोनों अपनी बाइक पर सवार होकर फरार हो गए। घटना के बाद बेटी ने दुखी होकर जहरीला पदार्थ निगल लिया। उसे तुरंत निजी अस्पताल ले जाया गया। वहां देर रात उसने दम तोड़ दिया।