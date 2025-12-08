अमृतसर: मंगेतर के दबाव से तंग आकर नाबालिग ने की आत्महत्या, जांच में जुटी पुलिस

जागरण संवाददाता, अमृतसर। थाना कत्थूनंगल के अधीन पड़ते गांव पाखरपुरा में मंगेतर द्वारा शादी के दबाव से दुखी होकर एक नाबालिग ने जहरीला पदार्थ निगल कर आत्महत्या कर ली। घटना शनिवार शाम की है। पुलिस ने जांच के बाद मीयां पंधेर गांव निवासी गुरप्रीत सिंह और उसके दोस्त जश्न के खिलाफ आत्महत्या को उकसाने के आरोप में केस दर्ज कर लिया है। एएसआइ बलजिंदर सिंह ने बताया कि आरोपितों की गिरफ्तारी के लिए छापामारी की जा रही है। पुलिस ने शव का पोस्टमार्टम करवा स्वजनों के हवाले कर दिया है।

पाखरपुरा गांव निवासी इकबाल सिंह ने कत्थूनंगल थाने की पुलिस को शिकायत में बताया कि उनकी बेटी सरोनप्रीत कौर की आयु 16 साल और पांच महीने थी। एक साल पहले बेटी ने बताया था कि गुरप्रीत सिंह उसके साथ शादी करना चाहता है। लेकिन सारे परिवार ने मिलकर बेटी को समझाया था कि उसकी उम्र अभी छोटी है और जब वह शादी के लायक हो जाएगी, परिवार स्वयं उसकी शादी करवा देगा। कुछ दिन बीते और गुरप्रीत सिंह ने अपने परिवार के मार्फत संदेश भिजवाया कि वह उनकी बेटी से शादी करवाना चाहता है।

पहले मंगनी कर ली जाए और जब सरोनप्रीत 18 साल की हो जाएगी वह उसकी शादी कर दें। दोनों परिवारों ने मुलाकात की और दोनों की मंगनी कर दी। इसके बाद गुरप्रीत सिंह और उनकी बेटी सरोनप्रीत कौर के बीच मोबाइल के जरिए बातचीत होनी शुरू कर दी। इस दौरान जश्न नाम का युवक जो गुरप्रीत सिंह का दोस्त था, उसने भी उनकी बेटी को भाभी कहना शुरू कर दिया।



इकबाल सिंह ने बताया कि छह दिसंबर को वह पत्नी के साथ ससुराल गया था। जब शाम को लौट कर आया तो उनकी बेटी उल्टियां कर रही थी। उसकी तबीयत काफी खराब थी। बेटी को पूछने पर उसने बताया कि उसने (सरोनप्रीत) जहरीली दवा का सेवन कर लिया है। बेटी ने बताया कि मंगेतर गुरप्रीत सिंह अपने दोस्त जश्न के साथ उनके घर आया था और उस पर शादी जल्दी करने का दबाव बनाने लगे।