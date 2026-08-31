अमृतसर कचहरी में फिर शुरू हुआ फर्जी जमानत का खेल, दो गिरफ्तार; हत्या से लेकर नशा तस्करी तक के तय थे रेट

नवीन राजपूत, अमृतसर। अमृतसर की कचहरी में आपराधिक मामलों में जमानत भरने वाले गिरोह एक बार फिर सक्रिय हो चुके हैं। चार गिरोह के डेढ़ दर्जन से ज्यादा सदस्यों कचहरी और उसके आसपास अपने ठिकाने बना लिए हैं। चुपचाप कानून की नाक तले उनका धंधा चल रहा है। इसी जगह पर सेशन जज से लेकर डीसी, पुलिस कमिश्नर, एसएसपी और एससपी (विजिलेंस) अफसर भी बैठते हैं।

शनिवार को फर्जी जमानत भरने वाले गिरोह के सुखचैन सिंह और हीरा सिंह की धरपकड़ की गई तो उन्होंने कई राज खोले है। पुलिस को आशंका है कि आरोपितों ने दो दर्जन से ज्यादा आपराधिक मामलों में जमानत के लिए दस्तावेज तैयार करवाए और फर्जी लोग दिखाकर उन्हें तस्दीक भी कराया।

यह गिरोह पहले कचहरी में खुलेआम घूमते थे, लेकिन कोर्ट की सख्ती के कारण इन्हें यहां से भगा दिया गया। अब कुछ दिनों से यह गिरोह कचहरी और इसके आसपास दोबारा से एक्टिव होने लगे हैं। हालांकि कानून के कसे गए शिकंजे के कारण उन्होंने काम छिपकर करना आरंभ किया था।

चार आरोपित का आज तक नहीं मिला पता ठिकाना एक पुलिस अधिकारी ने बताया कि फर्जी दस्तावेजों पर जमानत करवाकर भागे एक केस में अभी तक जांच जारी है। चेक बाउंस, गबन और धोखाधड़ी के एक मामले में जमानत करवा कर भागे दिल्ली मुखर्जी नगर के बलजिंदर सिंह, लुधियाना के हरबंस सिंह मदन लाल का आज तक पता नहीं लग सका है। उक्त आरोपितों के खिलाफ थाना सिविल लाइन में केस दर्ज है।

चार साल बीते छह आरोपितों का पता नहीं सिविल लाइन थाने की पुलिस ने साल 2022 में कोर्ट के आदेश पर एफआइआर नंबर 254 दर्ज कर छह आरोपितों को नामजद किया था। सभी ने फर्जी जमानत भरे थे। इससे पहले होशियारपुर पुलिस ने भी साल 2018 में इसी तरह का केस दर्ज कर अमृतसर और होशियारपुर के आठ लोगों को गिरफ्तार किया था। आज तक इस केस में एक व्यक्ति को ही गिरफ्तार किया गया था।

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मामूली मारपीट के मामले में 15 से बीस हजार रुपये वसूले जाते है। हत्या प्रयास और हत्या जैसे अपराध में पचास हजार रुपये से एक लाख रुपये।

अपहरण और पोस्को जैसे अपराध में पचास हजार से एक लाख रुपये।

रंगदारी, अपहरण, दुष्कर्म और नशा तस्करी जैसे अपराध में मुंह मांगी रकम वसूल की जाती है। इस तरह होती है डील फर्जी जमानत कराने वाले गिरोह के सदस्य अब फिर कचहरी और उसके आसपास रहने लगे हैं। अपराध और एफआइआर के बारे में उन्हें कचहरी के क्लर्क या फिर मुंशी से जानकारी मिलती है। फिर डील कराने के लिए कचहरी के आसपास रेस्टोरेंट में मीटिंग कराई जाती है।