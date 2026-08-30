मतदान से एक दिन पहले एबीवीपी-सोई में गठजोड़, PU छात्र संघ चुनाव की सियासत में नया मोड़

जागरण संवाददाता, चंडीगढ़। पंजाब यूनिवर्सिटी कैंपस स्टूडेंट काउंसिल (पीयूसीएससी) चुनाव में मतदान से एक दिन पहले रविवार को छात्र राजनीति में बड़ा फेरबदल सामने आया है।

अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद (एबीवीपी) और शिरोमणि अकाली दल के छात्र संगठन स्टूडेंट्स ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इंडिया (सोई) ने चुनाव में गठजोड़ का एलान किया है। दोनों संगठनों के बीच हुए इस समझौते से चुनावी मुकाबला और रोचक हो गया है।

सोई इस बार अध्यक्ष पद की दौड़ में सीधे तौर पर नहीं है। संगठन की ओर से अध्यक्ष पद के लिए उतारे गए प्रत्याशी प्रणव की नामांकन प्रक्रिया के दौरान पात्रता को लेकर विवाद हुआ था। बाद में नामांकन रद होने के बाद सोई ने इसका विरोध किया था।