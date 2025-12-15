अमृतसर में पूर्व मंत्री धालीवाल कांग्रेस सांसद व पूर्व सीएम पर बरसे, बोले—कैप्टन और रंधावा दोनों वादों से मुकरने वाले

जागरण संवाददाता, अमृतसर। अमृतसर में आम आदमी पार्टी (आप) पंजाब के मुख्य प्रवक्ता और पूर्व कैबिनेट मंत्री कुलदीप सिंह धालीवाल ने मीडिया से बातचीत कर कांग्रेस नेताओं पर तीखा हमला बोला। उन्होंने बीते दिनों पूर्व मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह व कांग्रेस सांसद सुखजिंदर रंधावा के बयानों पर निशाना साधा।

धालीवाल ने कहा कि सुखजिंदर रंधावा का बयान कांग्रेस और पंजाब को डुबोने वाला है। ऊपर बीजेपी के साथ उनकी सांठगांठ है। वह खुद वहां जाना चाहते हैं। 2021 में जब कैप्टन अमरिंदर सिंह को मुख्यमंत्री पद से हटाया गया था, तब रंधावा खुद कैप्टन पर वादे पूरे न करने के आरोप लगा रहे थे।

तब रंधावा खुद मुख्यमंत्री बनना चाहते थे। वहीं, नवजोत सिंह सिद्धू खुद को मुख्यमंत्री बनाने की बातें करते थे। जबकि अब वही सुखजिंदर रंधावा उनकी तारीफ कर रहे हैं। नशा, किसान कर्ज माफी और रोजगार जैसे मुद्दों पर कैप्टन ने वादे पूरे नहीं किए और सत्ता के लिए रुख बदलना कांग्रेस नेताओं की पहचान बन चुकी है।

शांतिपूर्वक रहे चुनाव उन्होंने दावा किया कि विपक्षी दलों द्वारा चुनाव से पहले लगाए गए धांधली और लोकतंत्र के हनन के आरोप 14 तारीख की शांतिपूर्ण वोटिंग से खुद ही झूठे साबित हो गए। गांवों में लोग मिल-जुलकर, आपसी सौहार्द बनाए रखते हुए वोट डालते नजर आए और कई जगहों पर चाय पीते हुए भी चुनाव प्रक्रिया में हिस्सा लिया।

उन्होंने कहा कि पंजाब में 12,500 से अधिक गांव हैं, जहां चुनाव कराए गए। अगर आज आप पंजाब के सभी अखबार पढ़ें, तो पाएंगे कि पांच-छह स्थानों को छोड़कर पूरे राज्य में चुनाव शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न हुए। चुनाव निष्पक्ष करवाने में सफल रही सरकार पूर्व मंत्री धालीवाल ने कहा कि आम आदमी पार्टी की ओर से वह पंजाब के लोगों का तहेदिल से धन्यवाद करते हैं। लोगों ने अपने गांवों में आपसी सौहार्द और एकता बनाए रखी और कहीं भी शांति भंग नहीं होने दी।