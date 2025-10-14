पूर्व पार्षद के पिता का अकाली नेता पर मोबाइल छीनने का सनसनीखेज आरोप, अमृतसर में हाई-वोल्टेज ड्रामा

जागरण संवाददाता, अमृतसर। पूर्व पार्षद शैलिंदर शैली के पिता रिटायर्ड इंस्पेक्टर अमरीक सिंह ने अकाली नेता पार्षद अवतार सिंह ट्रकांवाला पर उनका मोबाइल छीनने का आरोप लगाया है। इसमें कहा है कि वह घी मंडी चौक के पास अवैध निर्माण रोकने पहुंची निगम की कार्रवाई का वीडियो बना रहे थे।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

वहीं अवतार सिंह ट्रकांवाला ने उनका मोबाइल छीन लिया। इसकी शिकायत थाना बी डिवीजन में की गई है। उधर, थाना बी डिवीजन के प्रभारी इंस्पेक्टर बलजिंदर सिंह ने बताया कि अमरीक सिंह की शिकायत पर जांच की जा रही है। इसमें दोनों पक्षों को सुना जा रहा है।

उधर, वार्ड नंबर 30 के अकाली पार्षद अवतार सिंह ट्रकांवाला ने कहा कि उनको अमरीक सिंह के मोबाइल के बारे में कोई जानकारी नहीं है। ट्रकांवाला ने बताया कि अमरीक सिंह की तरफ से सुल्तानविंड रोड पर आबादी महंत लक्ष्मण दास में पांच मंजिला अवैध इमारत बनाई है, इसकी इलाके वालों ने शिकायत की थी।