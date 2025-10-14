Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    पूर्व पार्षद के पिता का अकाली नेता पर मोबाइल छीनने का सनसनीखेज आरोप, अमृतसर में हाई-वोल्टेज ड्रामा

    By Satish Sharma Edited By: Anku Chahar
    Updated: Tue, 14 Oct 2025 07:58 PM (IST)

    अमृतसर में, पूर्व पार्षद के पिता अमरीक सिंह ने अकाली नेता अवतार सिंह ट्रकांवाला पर मोबाइल छीनने का आरोप लगाया है। अमरीक सिंह के अनुसार, वे अवैध निर्माण की वीडियोग्राफी कर रहे थे। ट्रकांवाला ने आरोपों को निराधार बताया और अमरीक सिंह पर अवैध निर्माण का आरोप लगाया, जिसकी शिकायत उन्होंने निगम कमिश्नर से की थी। पुलिस मामले की जांच कर रही है।

    prefferd source google
    Hero Image

    अमृतसर में, पूर्व पार्षद के पिता अमरीक सिंह ने अकाली नेता अवतार सिंह ट्रकांवाला पर मोबाइल छीनने का आरोप लगाया (फोटो: जागरण)

    जागरण संवाददाता, अमृतसर। पूर्व पार्षद शैलिंदर शैली के पिता रिटायर्ड इंस्पेक्टर अमरीक सिंह ने अकाली नेता पार्षद अवतार सिंह ट्रकांवाला पर उनका मोबाइल छीनने का आरोप लगाया है। इसमें कहा है कि वह घी मंडी चौक के पास अवैध निर्माण रोकने पहुंची निगम की कार्रवाई का वीडियो बना रहे थे।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    वहीं अवतार सिंह ट्रकांवाला ने उनका मोबाइल छीन लिया। इसकी शिकायत थाना बी डिवीजन में की गई है। उधर, थाना बी डिवीजन के प्रभारी इंस्पेक्टर बलजिंदर सिंह ने बताया कि अमरीक सिंह की शिकायत पर जांच की जा रही है। इसमें दोनों पक्षों को सुना जा रहा है।

    उधर, वार्ड नंबर 30 के अकाली पार्षद अवतार सिंह ट्रकांवाला ने कहा कि उनको अमरीक सिंह के मोबाइल के बारे में कोई जानकारी नहीं है। ट्रकांवाला ने बताया कि अमरीक सिंह की तरफ से सुल्तानविंड रोड पर आबादी महंत लक्ष्मण दास में पांच मंजिला अवैध इमारत बनाई है, इसकी इलाके वालों ने शिकायत की थी।

    वहीं वह इलाके वालों के साथ निगम कमिश्नर के पास गए थे। इसी रंजिश में अमरीक सिंह की तरफ से झूठे आरोप लगाए जा रहे हैं। इस अवैध निर्माण को लेकर पुलिस ने एफआइआर भी दर्ज की हुई है।