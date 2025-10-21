अमृतसर: बुजुर्ग के सिर पर गंडासी मारकर हत्या, चार लोग घायल; 11 के खिलाफ केस दर्ज

जागरण संवाददाता, अमृतसर। थाना लोपोके के तहत आते गांव बोपाराय खुर्द में रंजिशन कुछ लोगों ने तेजधार हथियार से हमला करके 65 वर्षीय हरी सिंह की हत्या कर दी। आरोपितों ने हरी सिंह के सिर पर गंडासी से हमला किया। मामले में चार लोग गंभीर जख्मी हुए हैं।

पुलिस ने जांच के बाद 11 लोगों के खिलाफ हत्या, हत्या प्रयास के आरोप में केस दर्ज कर लिया है। एएसआइ हरपाल सिंह ने बताया कि आरोपितों की गिरफ्तारी के लिए छापामारी जारी है। घायल हरजिंदर सिंह, सतवंत सिंह, लखबीर सिंह और हरप्रीत सिंह को अस्पताल में दाखिल करवाया है।बोपाराय खुर्द गांव निवासी जसबीर सिंह की शिकायत पर उनके पिता हरी सिंह की हत्या के आरोप में बोपाराय खुर्द गांव निवासी रंजीत सिंह, रछपाल सिंह, अजमेर सिंह, गुरताज सिंह, कश्मीर सिंह, अजीत सिंह, गुरप्रीत सिंह, गुरलाल सिंह, गुरकमल सिंह और बिक्रमजीत सिंह को नामजद किया है।

जसबीर ने बताया कि आरोपितों के साथ पहले भी उनका विवाद हुआ था। इसे लेकर पुलिस ने 11 लोगों के खिलाफ केस भी दर्ज किया था। दीपावली की रात सभी लोग गली में पटाखे चला रहे थे। इस बीच उक्त आरोपित पिस्तौल, डंडे, किरच, दातर और तलवारें लेकर वहां पहुंच गए।