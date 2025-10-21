Language
    अमृतसर: बुजुर्ग के सिर पर गंडासी मारकर हत्या, चार लोग घायल; 11 के खिलाफ केस दर्ज

    By Jagran News Edited By: Sushil Kumar
    Updated: Tue, 21 Oct 2025 08:38 PM (IST)

    अमृतसर के बोपाराय खुर्द गांव में पुरानी रंजिश के चलते कुछ लोगों ने तेजधार हथियारों से हमला कर 65 वर्षीय हरी सिंह की हत्या कर दी। आरोपियों ने हरी सिंह के सिर पर गंडासी से हमला किया। इस घटना में चार लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। पुलिस ने 11 लोगों के खिलाफ हत्या का मामला दर्ज कर लिया है और आरोपियों की तलाश जारी है। 

    बुजुर्ग के सिर पर गंडासी मारकर हत्या। सांकेतिक फोटो

    जागरण संवाददाता, अमृतसर। थाना लोपोके के तहत आते गांव बोपाराय खुर्द में रंजिशन कुछ लोगों ने तेजधार हथियार से हमला करके 65 वर्षीय हरी सिंह की हत्या कर दी। आरोपितों ने हरी सिंह के सिर पर गंडासी से हमला किया। मामले में चार लोग गंभीर जख्मी हुए हैं।

    पुलिस ने जांच के बाद 11 लोगों के खिलाफ हत्या, हत्या प्रयास के आरोप में केस दर्ज कर लिया है। एएसआइ हरपाल सिंह ने बताया कि आरोपितों की गिरफ्तारी के लिए छापामारी जारी है।

    घायल हरजिंदर सिंह, सतवंत सिंह, लखबीर सिंह और हरप्रीत सिंह को अस्पताल में दाखिल करवाया है।बोपाराय खुर्द गांव निवासी जसबीर सिंह की शिकायत पर उनके पिता हरी सिंह की हत्या के आरोप में बोपाराय खुर्द गांव निवासी रंजीत सिंह, रछपाल सिंह, अजमेर सिंह, गुरताज सिंह, कश्मीर सिंह, अजीत सिंह, गुरप्रीत सिंह, गुरलाल सिंह, गुरकमल सिंह और बिक्रमजीत सिंह को नामजद किया है।

    जसबीर ने बताया कि आरोपितों के साथ पहले भी उनका विवाद हुआ था। इसे लेकर पुलिस ने 11 लोगों के खिलाफ केस भी दर्ज किया था। दीपावली की रात सभी लोग गली में पटाखे चला रहे थे। इस बीच उक्त आरोपित पिस्तौल, डंडे, किरच, दातर और तलवारें लेकर वहां पहुंच गए।

    एक युवक ने उन पर फायरिंग शुरू कर दी। आरोपितों ने हमला कर चार लोगों को जख्मी कर दिया। इसके बाद एक अज्ञात व्यक्ति ने हरी सिंह के सिर पर गंडासी से हमला कर दिया। वह पिता को अस्पताल ले जा रहा था लेकिन ज्यादा खून बहने से उनकी रास्ते में ही मौत हो गई।