खरीद-बिक्री का रिकॉर्ड अधूरा मिलने पर अमृतसर में दवा दुकानों पर कार्रवाई, प्रेगाबालिन समेत कई दवाइयां जब्त

जागरण संवाददाता, अमृतसर। मानसा में परविंदर सिंह झोटा के हत्या के बाद पंजाब सरकार मेडिकल नशे के खिलाफ लगातार कार्रवाई कर रही है। अमृतसर में ड्रग विभाग ने प्रतिबंधित दवाइयों की बिक्री पर निगरानी के लिए वेरका में चार दवा दुकानों की जांच की। इस दौरान तीन दुकानों पर रिकार्ड संबंधी अनियमितताएं मिलीं।

न्यू राणा केमिस्ट शाप से चार प्रकार की दवाइयां जब्त की गईं। दुकान के प्रभारी खरीद बिल प्रस्तुत नहीं कर सके थे। ड्रग कंट्रोल अधिकारी सुखदीप सिंह (अमृतसर-तीन) और ड्रग कंट्रोल अधिकारी बबलीन कौर (अमृतसर-दो) ने थाना वेरका की प्रभारी सुमनप्रीत कौर मान के नेतृत्व वाली पुलिस टीम के साथ यह जांच की।