अमृतसर: डॉक्टर से मांगी 50 लाख की रंगदारी, नहीं देने पर विदेश में बैठे कुख्यात गैंगस्टर के गुर्गे ने चलाई गोली

जागरण संवाददाता, अमृतसर। झंडेर क्षेत्र में रहने वाले आरएमपी डॉक्टर से विदेश बैठे कुख्यात गैंग्सटर केशव शिवाला ने पचास लाख की रंगदारी मांगी और नहीं देने पर आरोपित ने अपने गुर्गे भेज कर उनपर गोलियां चला दीं। वारदात में किसी के हताहत होने की खबर नहीं है। घटना रविवार शाम की है। पुलिस ने केशव शिवाला के खिलाफ केस दर्ज कर लिया है।

एसपी डी आदित्य वारियर ने बताया कि मामले की जांच करवाई जा रही है। गोलियां चलाने वाले किस रास्ते से फरार हुए हैं इसे लेकर भी सीसीटीवी कैमरे खंगाले जा रहे हैं।

झंडेर निवासी प्रिंस इलाके में आरएमपी डाक्टर है और गांव में ही छोटा सा क्लीनिक बनाकर मरीजों का उपचार कर रहा है।

लगभग पंद्रह दिन पहले प्रिंस को व्हाट्सएप नंबरों से काल कर आरोपित ने बताया कि वह विदेश से गैंग्सटर कैशव शिवाला बोल रहा है और उससे पचास लाख की रंगदारी चाहता है। जब उसने विरोध किया तो आरोपित ने जान से मारने की धमकियां दी।