    अमृतसर: डॉक्टर से मांगी 50 लाख की रंगदारी, नहीं देने पर विदेश में बैठे कुख्यात गैंगस्टर के गुर्गे ने चलाई गोली

    By Jagran News Edited By: Sushil Kumar
    Updated: Mon, 17 Nov 2025 10:45 AM (IST)

    अमृतसर के झंडेर में डॉक्टर से गैंगस्टर केशव शिवाला ने 50 लाख की रंगदारी मांगी। रंगदारी न देने पर क्लिनिक पर गोलियां चलवाईं। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। डॉक्टर प्रिंस को पहले व्हाट्सएप पर धमकी मिली थी। पुलिस सीसीटीवी फुटेज खंगाल रही है।

    अमृतसर: डॉक्टर से मांगी 50 लाख की रंगदारी। सांकेतिक फोटो

    जागरण संवाददाता, अमृतसर। झंडेर क्षेत्र में रहने वाले आरएमपी डॉक्टर से विदेश बैठे कुख्यात गैंग्सटर केशव शिवाला ने पचास लाख की रंगदारी मांगी और नहीं देने पर आरोपित ने अपने गुर्गे भेज कर उनपर गोलियां चला दीं। वारदात में किसी के हताहत होने की खबर नहीं है। घटना रविवार शाम की है। पुलिस ने केशव शिवाला के खिलाफ केस दर्ज कर लिया है।

    एसपी डी आदित्य वारियर ने बताया कि मामले की जांच करवाई जा रही है। गोलियां चलाने वाले किस रास्ते से फरार हुए हैं इसे लेकर भी सीसीटीवी कैमरे खंगाले जा रहे हैं।
    झंडेर निवासी प्रिंस इलाके में आरएमपी डाक्टर है और गांव में ही छोटा सा क्लीनिक बनाकर मरीजों का उपचार कर रहा है।

    लगभग पंद्रह दिन पहले प्रिंस को व्हाट्सएप नंबरों से काल कर आरोपित ने बताया कि वह विदेश से गैंग्सटर कैशव शिवाला बोल रहा है और उससे पचास लाख की रंगदारी चाहता है। जब उसने विरोध किया तो आरोपित ने जान से मारने की धमकियां दी।

    प्रिंस ने बताया कि रविवार को वह अपने क्लीनिक पर बैठा काम कर रहा था। बाइक सवार दो युवक पहुंचे और क्लीनिक की तरफ गोलियां चलाकर फरार हो गए।