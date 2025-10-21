अमृतसर: MP साहनी ने बाढ़ पीड़ितों संग मनाई दीवाली, राहत सामग्री बांटकर बोले- 'मुश्किल में पंजाब कभी अपने लोगों को अकेला नहीं छोड़ता'

संवाद सहयोगी, अमृतसर। पद्मश्री डॉ. विक्रमजीत सिंह साहनी, सांसद (राज्यसभा) ने इस बार दिवाली का त्योहार चक औल, अजनाला (ब्लॉक) के बाढ़ प्रभावित परिवारों के बीच मनाया। उन्होंने कहा की इस बार मैंने अपने घर की रोशनी छोड़कर उन घरों में दीप जलाए, जिनके सपने बाढ़ ने छीन लिए।

उनकी पीड़ा हमारी अपनी है। निभाई थी। उन्होंने अपनी टीम के साथ मिलकर जट्टां, नंगल सोहल और धर्मकोट जैसे गांवों में प्रभावित परिवारों को राहत किटें, आवश्यक घरेलू सामान और पुनर्निर्माण सहायता प्रदान की थी। उनके प्रयासों से कई परिवारों को फिर से अपने घर बसाने की उम्मीद मिली।