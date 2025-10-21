Language
    अमृतसर: MP साहनी ने बाढ़ पीड़ितों संग मनाई दीवाली, राहत सामग्री बांटकर बोले- 'मुश्किल में पंजाब कभी अपने लोगों को अकेला नहीं छोड़ता'

    By Akhilesh Kumar Edited By: Anku Chahar
    Updated: Tue, 21 Oct 2025 05:06 PM (IST)

    राज्यसभा सांसद डॉ. विक्रमजीत सिंह साहनी ने अमृतसर के बाढ़ प्रभावित परिवारों के साथ दिवाली मनाई। उन्होंने बाढ़ पीड़ितों को राहत सामग्री और पुनर्निर्माण सहायता प्रदान की। डॉ. साहनी ने कहा कि दिवाली उम्मीद और एकता का प्रतीक है, और पंजाब मुश्किल समय में अपने लोगों को कभी अकेला नहीं छोड़ता। उन्होंने सभी को मिलकर एक-दूसरे का सहारा बनने का संदेश दिया।

    Hero Image

    राज्यसभा सांसद डॉ. विक्रमजीत सिंह साहनी ने अमृतसर के बाढ़ प्रभावित परिवारों के साथ दिवाली मनाई (फोटो: जागरण)

    संवाद सहयोगी, अमृतसर। पद्मश्री डॉ. विक्रमजीत सिंह साहनी, सांसद (राज्यसभा) ने इस बार दिवाली का त्योहार चक औल, अजनाला (ब्लॉक) के बाढ़ प्रभावित परिवारों के बीच मनाया। उन्होंने कहा की इस बार मैंने अपने घर की रोशनी छोड़कर उन घरों में दीप जलाए, जिनके सपने बाढ़ ने छीन लिए।

    उनकी पीड़ा हमारी अपनी है। निभाई थी। उन्होंने अपनी टीम के साथ मिलकर जट्टां, नंगल सोहल और धर्मकोट जैसे गांवों में प्रभावित परिवारों को राहत किटें, आवश्यक घरेलू सामान और पुनर्निर्माण सहायता प्रदान की थी। उनके प्रयासों से कई परिवारों को फिर से अपने घर बसाने की उम्मीद मिली।

    इस दिवाली, डॉ. साहनी ने इन गांवों का दोबारा दौरा कर परिवारों को मिठाइयां, उपहार और शुभकामनाएं भेंट कीं। उन्होंने कहा कि दिवाली केवल रोशनी का त्योहार नहीं, बल्कि उम्मीद और एकता का प्रतीक है। उन्होंने संदेश दिया कि पंजाब अपने लोगों को कभी अकेला नहीं छोड़ता, मुश्किल समय में हम सबको मिलकर एक-दूसरे का सहारा बनना चाहिए।