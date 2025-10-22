Language
    अमृतसर में दीपावली की रात नौ जगहों पर लगी आग, फायर ब्रिगेड ने पाया काबू

    By Naveen Rajput Edited By: Prince Sharma
    Updated: Wed, 22 Oct 2025 01:05 PM (IST)

    दीपावली की रात शहर में आग लगने की नौ घटनाएं हुईं। फायर ब्रिगेड ने तत्परता दिखाते हुए सभी जगहों पर आग पर काबू पा लिया। राहत की बात यह रही कि इन घटनाओं में किसी भी व्यक्ति को कोई नुकसान नहीं पहुंचा।

    जागरण संवाददाता, अमृतसर। दीपावली की रात्रि महानगर में कुल नौ जगहों पर आगजनी की घटनाएं हुईं, लेकिन दमकल विभाग की सक्रियता के कारण बड़ा हादसा नहीं हुआ। शहर में जहाजगढ़ में कचरे के प्लाट में तो रामबाग में कबाड़ी की दुकान को पटाखों की चिंगारी से आग लग गई। पता चलते ही दमकल विभाग की टीमों ने कुछ ही देर में सभी घटनाओं पर काबू पा लिया।

    दमकल विभाग के मुताबिक यह सभी घटनाएं शाम पांच बजे के बाद घटी। सबसे पहले सबसे पहले मोहमकपुरा के एक घर में आग लगी। उसके पाक मकबूलपुरा के एक खाली प्लाट में कचरे के ढेर को हवाई की चिंगारियों ने आग पकड़ ली। फिर रामबाग, पुतलीघर और एयरपोर्ट रोड पर घरों में आग लगी।

    रात नौ बजे के बाद कोर्ट रोड स्थित एक घर में, पुतलीघर घर में आग लगने की सूचनाएं मिली। फायर अफसरों ने बताया कि आग लगती है तो तुरंत इसकी जानकारी कंट्रोल रूम 101 नंबर दें।