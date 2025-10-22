अमृतसर में दीपावली की रात नौ जगहों पर लगी आग, फायर ब्रिगेड ने पाया काबू

जागरण संवाददाता, अमृतसर। दीपावली की रात्रि महानगर में कुल नौ जगहों पर आगजनी की घटनाएं हुईं, लेकिन दमकल विभाग की सक्रियता के कारण बड़ा हादसा नहीं हुआ। शहर में जहाजगढ़ में कचरे के प्लाट में तो रामबाग में कबाड़ी की दुकान को पटाखों की चिंगारी से आग लग गई। पता चलते ही दमकल विभाग की टीमों ने कुछ ही देर में सभी घटनाओं पर काबू पा लिया।

दमकल विभाग के मुताबिक यह सभी घटनाएं शाम पांच बजे के बाद घटी। सबसे पहले सबसे पहले मोहमकपुरा के एक घर में आग लगी। उसके पाक मकबूलपुरा के एक खाली प्लाट में कचरे के ढेर को हवाई की चिंगारियों ने आग पकड़ ली। फिर रामबाग, पुतलीघर और एयरपोर्ट रोड पर घरों में आग लगी।