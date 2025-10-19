Language
    दीवाली की चमक के बीच स्वास्थ्य विभाग का अलर्ट, अमृतसर में 24 घंटे डॉक्टर रहेंगे तैनात

    Updated: Sun, 19 Oct 2025 03:58 PM (IST)

    दीपावली पर अप्रिय घटनाओं से निपटने के लिए स्वास्थ्य विभाग अलर्ट है। सिविल सर्जन ने सभी अस्पतालों को 24 घंटे डॉक्टरों की तैनाती सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं। मेडिसिन, सर्जरी, नेत्र रोग विशेषज्ञों की ड्यूटी लगाई गई है। अस्पतालों में दवाइयों और उपकरणों की पर्याप्त व्यवस्था की गई है। नागरिकों से पटाखे फोड़ते समय सावधानी बरतने की अपील की गई है। सिविल अस्पताल में कंट्रोल रूम स्थापित किया गया है।

    दीवाली के दिन भी मेडिसिन ऑर्थो सर्जरी व नेत्र रोग विभाग के डॉक्टर रहेंगे तैनात (प्रतीकात्मक फोटो)

    नितिन धीमान, अमृतसर। दीपों के पर्व दीपावली की खुशियों के बीच किसी भी अप्रिय घटना से निपटने के लिए स्वास्थ्य विभाग ने कमर कस ली है। हर साल पटाखों के कारण जलने और अन्य तरह की दुर्घटनाओं के बढ़ते मामलों को देखते हुए इस बार विभाग ने विशेष तैयारी की है। सिविल सर्जन डॉ. स्वर्णजीत धवन ने जिले के सभी सरकारी अस्पतालों को अलर्ट मोड पर रहने के निर्देश दिए हैं।

    सिविल सर्जन ने बताया कि सिविल अस्पताल अमृतसर सहित जिले के पांचों सैटेलाइट अस्पताल, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र और सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में डॉक्टरों की 24 घंटे ड्यूटी सुनिश्चित की गई है। उन्होंने स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि दीपावली की रात कोई भी चिकित्सक अपने स्टेशन से अनुपस्थित न रहे।

    डॉ. धवन ने कहा कि इस दौरान अस्पतालों में मेडिसिन, सर्जरी, आर्थोपेडिक, स्किन और नेत्र रोग विशेषज्ञों को विशेष तौर पर तैनात किया गया है। इन डाक्टरों को आपात स्थिति में तत्काल मरीजों को उपचार देने के लिए तैयार रहने को कहा गया है। उन्होंने बताया कि दीपावली की रात पटाखों के फटने से हर साल जलने, आंखों में चोट और अन्य दुर्घटनाओं के कई मामले सामने आते हैं।

    इसीलिए विभाग ने पहले से ही एहतियाती इंतजाम किए हैं ताकि तुरंत इलाज मिल सके। उन्होंने बताया कि गंभीर रूप से झुलसे मरीजों को गुरु नानक देव अस्पताल, अमृतसर के बर्न यूनिट में रेफर किया जाएगा। वहीं, सिविल अस्पताल अमृतसर में भी बर्न यूनिट को पूरी तरह सक्रिय कर दिया गया है, ताकि वहां भी तत्काल उपचार की सुविधा उपलब्ध रहे।

    डॉ. धवन ने कहा कि सभी अस्पतालों में पर्याप्त मात्रा में ड्रेसिंग सामग्री, दवाइयां, एंटीसेप्टिक क्रीम और इंजेक्शन का स्टॉक पहले से उपलब्ध करा दिया गया है। इसके अलावा, नर्सिंग स्टाफ और पैरामेडिकल टीमों को भी चौबीसों घंटे की ड्यूटी पर तैनात किया गया है। उन्होंने कहा कि अस्पताल को यह सुनिश्चित करने के लिए निर्देशित किया गया है कि इमरजेंसी वार्ड में आवश्यक उपकरण जैसे ऑक्सीजन सिलिंडर, स्ट्रेचर और बर्न ट्रीटमेंट किट हर समय काम की स्थिति में रहें।

    सिविल सर्जन ने जिले के नागरिकों से भी अपील की है कि वे पटाखे फोड़ते समय सावधानी बरतें और सुरक्षा नियमों का पालन करें। बच्चों को पटाखे खेलने के दौरान वयस्कों की देखरेख में रहना चाहिए। उन्होंने कहा कि थोड़ी सी लापरवाही बड़ा हादसा बन सकती है।

    उन्होंने बताया कि दीपावली के मौके पर सिविल अस्पताल में विशेष कंट्रोल रूम भी बनाया गया है, जो 24 घंटे कार्य करेगा। इस कंट्रोल रूम से सभी अस्पतालों की स्थिति की लगातार निगरानी की जाएगी और किसी भी आपात सूचना पर तुरंत कार्रवाई की जाएगी।

    स्वास्थ्य विभाग ने यह भी निर्देश जारी किए हैं कि सभी अस्पतालों में आने वाले मरीजों का रिकार्ड तुरंत डिजिटल पोर्टल पर अपडेट किया जाए, ताकि गंभीर मामलों की ट्रैकिंग की जा सके। डॉ. धवन ने कहा कि दीपावली खुशियों का त्योहार है, इसे सुरक्षित तरीके से मनाना हम सबकी जिम्मेदारी है। यदि किसी के साथ दुर्घटना होती है तो घबराएं नहीं, तुरंत नजदीकी सरकारी अस्पताल पहुंचें। वहां हमारी टीमें चौबीसों घंटे मदद के लिए तैयार हैं।