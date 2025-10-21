दीवाली की रात अमृतसर में 9 जगहों पर भड़की आग, दमकल विभाग की मुस्तैदी ने टाला बड़ा हादसा

दीपावली की रात अमृतसर में नौ स्थानों पर आग लगने की घटनाएं हुईं। दमकल विभाग की सक्रियता से एक बड़ी दुर्घटना टल गई। आग जहाजगढ़ में कचरे के प्लाट, रामबाग के पास कबाड़ की दुकान, कोर्ट रोड और पुतलीघर स्थित घरों में लगी। दमकल विभाग की टीमों ने तुरंत मौके पर पहुंचकर आग पर काबू पाया। फायर अधिकारियों ने लोगों से आग लगने की सूचना तुरंत 101 नंबर पर देने को कहा है।

दीपावली पर नौ जगहों पर लगी आग (प्रतीकात्मक फोटो)