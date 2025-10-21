दीवाली की रात अमृतसर में 9 जगहों पर भड़की आग, दमकल विभाग की मुस्तैदी ने टाला बड़ा हादसा
दीपावली की रात अमृतसर में नौ स्थानों पर आग लगने की घटनाएं हुईं। दमकल विभाग की सक्रियता से एक बड़ी दुर्घटना टल गई। आग जहाजगढ़ में कचरे के प्लाट, रामबाग के पास कबाड़ की दुकान, कोर्ट रोड और पुतलीघर स्थित घरों में लगी। दमकल विभाग की टीमों ने तुरंत मौके पर पहुंचकर आग पर काबू पाया। फायर अधिकारियों ने लोगों से आग लगने की सूचना तुरंत 101 नंबर पर देने को कहा है।
जागरण संवाददाता, अमृतसर। दीपावली की रात्रि महानगर में कुल नौ जगहों पर आगजनी की घटनाएं हुईं, लेकिन दमकल विभाग की सक्रियता के कारण बड़ा हादसा नहीं हुआ। शहर में जहाजगढ़ में कचरे के प्लॉट, रामबाग के पास कबाड़ की दुकान, कोर्ट रोड और पुतलीघर स्थित घरों में आग लगी।
कुछ ही देर में दमकल विभाग की टीमें घटना स्थलों पर पहुंची और पानी की बौछारें करके आग पर काबू पा लिया गया। मंगलवा को भी दमकल विभाग का अमला अगजनी की घटनाओं पर काबू पाने के लिए फील्ड में तैनात रहा। फायर अफसरों ने बताया कि आग लगती है तो तुरंत इसकी जानकारी कंट्रोल रूम 101 नंबर दें।
