अमृतसर में दीवाली की धूम, बाजारों में रौनक से पटाखा कारोबारियों की बल्ले-बल्ले; खरीदारी के लिए उमड़ी भीड़
अमृतसर में इस बार दो दिन दिवाली मनाई जा रही है, जिससे बाजार में रौनक है। पटाखा कारोबारी दो दिन दिवाली होने से खुश हैं और उन्हें पिछले साल से बेहतर कारोबार की उम्मीद है। बाजारों में खरीदारी करने वालों की भीड़ उमड़ रही है, लोग गिफ्ट, मिठाई, ड्राई फ्रूट और घर सजाने का सामान खरीद रहे हैं। न्यू अमृतसर की पटाखा मार्केट में भी भारी भीड़ है, और लोग नए पटाखे खरीदने में रुचि दिखा रहे हैं।
जागरण संवाददाता, अमृतसर। इस बार 20 व 21 अक्टूबर को दो दिन दीपावली मनाई जा रही है। ऐसे में त्योहार को लेकर बाजार पूरी तरह से सजे हुए हैं। पटाखा कारोबारी भी दो दिन दीपावली मनाने को लेकर काफी खुश हैं। उन्हें उम्मीद है कि इस बार कारोबार पिछले साल के मुकाबले बढ़िया होगा।
वहीं, दीपावली को लेकर बजारों में खरीदारी करने वालों की भीड़ बाजारों में उमड़ रही है। लोग अपने दोस्तों व रिश्तेदारों को देने के लिए बाजार से गिफ्ट खरीद रहे हैं। कोई मिठाई खरीदने में व्यस्त था तो को बिस्किट और ड्राई फ्रूट खरीद रहा था। वहीं, लोग अपने-अपने घर सजाने के लिए रंग बिरंगी लाइटों के अलावा तोरन, रंगोली फ्रेम, आर्टिफिशल फूलों की माला खरीद रहे थे।
वहीं, न्यू अमृतसर में सजी पटाखा मार्केट में भी लोगों की भारी भीड़ उमड़ी थी। दो दिन दीपावली मनाई जाने के कारण पटाखा मार्केट के पटाखा कारोबारी भी खुश हैं। पटाखे खरीदने पहुंचे राहुल शर्मा, सूरज सिंह, पूजा वर्मा, गुलशन कुमार, रोहित सिंह व आशा कुमारी ने बताया कि पिछले सालों के मुकाबले इस बार मार्केट में बढ़िया पटाखे आ रहे हैं।
