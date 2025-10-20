अमृतसर में दीवाली की धूम, बाजारों में रौनक से पटाखा कारोबारियों की बल्ले-बल्ले; खरीदारी के लिए उमड़ी भीड़

जागरण संवाददाता, अमृतसर। इस बार 20 व 21 अक्टूबर को दो दिन दीपावली मनाई जा रही है। ऐसे में त्योहार को लेकर बाजार पूरी तरह से सजे हुए हैं। पटाखा कारोबारी भी दो दिन दीपावली मनाने को लेकर काफी खुश हैं। उन्हें उम्मीद है कि इस बार कारोबार पिछले साल के मुकाबले बढ़िया होगा।

वहीं, दीपावली को लेकर बजारों में खरीदारी करने वालों की भीड़ बाजारों में उमड़ रही है। लोग अपने दोस्तों व रिश्तेदारों को देने के लिए बाजार से गिफ्ट खरीद रहे हैं। कोई मिठाई खरीदने में व्यस्त था तो को बिस्किट और ड्राई फ्रूट खरीद रहा था। वहीं, लोग अपने-अपने घर सजाने के लिए रंग बिरंगी लाइटों के अलावा तोरन, रंगोली फ्रेम, आर्टिफिशल फूलों की माला खरीद रहे थे।