जिला परिषद चुनाव: अमृतसर में अकाली दल ने AAP पर लगाए गंभीर आरोप, कचहरी में उतारी उम्मीदवार की पगड़ी
पंजाब में जिला परिषद चुनावों के दौरान अकाली दल ने आम आदमी पार्टी पर धांधली का आरोप लगाया है। अकाली दल का कहना है कि उनके उम्मीदवारों को नामांकन दाखिल ...और पढ़ें
जागरण संवाददाता, अमृतसर। पंजाब में होने जा रहे जिला परिषद चुनावों के दौरान अकाली दल ने आम आदमी पार्टी पर धक्केशाही के आरोप लगाए हैं। अकाली दल नेताओं का कहना है कि उन्हें नोमिनेशन फाइल ही नहीं करने दिया जा रहा।
जिसके चलते अमृतसर के कचहरी परिसर और मजीठा में भी आज वीरवार जमकर हंगामा हुआ है। हंगामे के बीच अकाली दल की नेता व विधायक गुनीव कौर और गुलजार सिंह रणिके अपने उम्मीदवारों के समर्थन में पहुंचे।
मिली जानकारी के अनुसार, अमृतसर के कचहरी परिसर में एसडीएम 2 के कार्यालय में नोमिनेशन भरने आए अकाली दल के झीताकलां ब्लॉक के परमजीत सिंह की पगड़ी उतार दी गई। वहीं मजीठा में उम्मीदवार एसडीएम कार्यलय में इकट्ठे हुए और सरकार के खिलाफ नारेबाजी की।
मजीठा में गनीव कौर ने मीडिया से बातचीत करते हुए बताया कि सुबह से ब्लॉक समिति चुनावों के लिए नोमिनेशन की फाइलों को लेकर खड़े अकाली दल के उम्मीदवारों व वर्करों को दाखिल नहीं होने दिया जा रहा।
उम्मीदवार से हुई धक्का-मुक्की
अमृतसर के कचहरी परिसर के एसडीएम-2 कार्यालय में पहुंचे परमजीत सिंह ने बताया कि उनके साथ कुछ आम आदमी पार्टी के वर्करों ने धक्का-मुक्की की है। उन्हें नोमिनेशन ना भरने की धमकियां बार-बार आ रही थीं। उनके घर पुलिस भी भेजी गई।
आज जब वह नोमिनेशन भरने आए तो यहां भी उन्हें रोका गया। इतना ही नहीं, उनकी धक्का मुक्की में पगड़ी भी उतार दी गई। फिलहाल परमजीत सिंह ने उन्हें सुरक्षा देने की मांग भी रखी है।
