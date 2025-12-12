Language
    जिला परिषद चुनाव: अमृतसर ग्रामीण के 780 बूथों पर 3 हजार पुलिस तैनात, 14 दिसंबर को होगा शांतिपूर्ण चुनाव

    By Jagran News Edited By: Sushil Kumar
    Updated: Fri, 12 Dec 2025 06:12 PM (IST)

    14 दिसंबर को होने वाले चुनावों को शांतिपूर्ण ढंग से कराने के लिए 780 बूथों पर लगभग 3000 पुलिस बल तैनात किया गया है। एसएसपी सुहेल कासिम मीर ने बताया कि ...और पढ़ें

    अमृतसर ग्रामीण के 780 बूथों पर 3 हजार पुलिस तैनात। फोटो जागऱण

    जागरण संवाददाता, अमृतसर। अमृतसर रूरल के अंतर्गत 780 बूथों पर 3000 के करीब पुलिस बल तैनात किया गया है। जिसका मकसद 14 दिसंबर को होने वाले चुनावों को शांतिमय ढंग से करवाना है। इस बारे में आज एसएसपी रूरल सुहेल कासिम मीर ने जानकारी दी।

    एसएसपी ने कहा कि अमृतसर रूरल के अंतर्गत 780 स्कूल व लोकेशन हैं। रूरल में 3000 पुलिस फोर्स तैनात की है। 2500 पुलिसकर्मी बूथ पर तैनात रहेंगे और 500 रिजर्व रखी गई है, जो पेट्रोलिंग पार्टियों के संपर्क में रहेंगे। 14 दिसंबर को जो चुनाव हो रहे हैं, उसकी तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। चुनावी ड्यूटी पर तैनात स्टाफ के साथ आज उनकी बैठक हुई। जिसमें चुनाव के दिन की रणनीति पर बातचीत हुई है।

    सेंसिटिव बूथों पर रखी जा रही नजर

    एसएसपी ने कहा कि पंजाब पुलिस व जिला प्रशासन पूरी तरह से शांतिमय ढंग से चुनाव कराने के लिए कमिटेड है। सेंसिटिव बूथों को लेकर भी फोर्स को पूरी जानकारी दी गई है। जो कुछ बूथ सेंसिटिव या हाइपर सेंसिटिव हैं, वहां नियमों अनुसार एक्स्ट्रा फोर्स तैनात की गई है। पेट्रोलिंग पार्टियों को भी हिदायत है कि ऐसे बूथों पर नजर रखें।

    निकाले जा रहे फ्लैग मार्च

    एसएसपी रूरल ने जानकारी दी कि बीते दिन हर सब डिवीजन में फ्लैग मार्च निकाले जा चुके हैं। आज भीफोर्सेस को आदेश दिया गया है कि वे इलाकों में फ्लैग मार्च निकाले, ताकि लोगों का विश्वास बढ़े और उन्हें अधिक से अधिक मतदान करने के लिए प्रोत्साहित किया जा सके।