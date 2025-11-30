डायमंड जुबली वर्ष में BSF पंजाब फ्रंटियर ने तस्करों को किया पस्त, 272 ड्रोन सहित भारी मात्रा में नशा-हथियार बरामद

जागरण संवाददाता, अमृतसर। बीएसएफ के 61वें स्थापना दिवस (1 दिसंबर 2025) से ठीक पहले पंजाब फ्रंटियर ने सोमवार को प्रेस कांफ्रेंस में वर्ष 2025 की अपनी प्रमुख आपरेशनल उपलब्धियां सार्वजनिक कीं।

डायमंड जुबली वर्ष के अवसर पर फ्रंटियर ने सीमा सुरक्षा से लेकर आंतरिक दायित्वों तक कई मोर्चों पर उल्लेखनीय सफलता हासिल की है।

बीएसएफ पंजाब फ्रंटियर के आईजी अतुल फुलजेले ने बतााय कि इस वर्ष अंतरराष्ट्रीय सीमा पर ड्रोन गतिविधि चुनौती रही, लेकिन बीएसएफ ने सतर्कता बरतते हुए कुल 272 ड्रोन को मार गिराया या जब्त किया।

नशा तस्करी पर भी सख्त कार्रवाई की गई, जिसके तहत 367.788 किग्रा हेरोइन, 19.033 किग्रा आईस ड्रग और 14.437 किग्रा अफीम पकड़ी गई।

बीएसएफ ने सीमा पार से भेजे जा रहे हथियारों की तस्करी पर रोक लगाते हुए 200 हथियार, 3625 लाइव राउंड और 265 मैगजीन जब्त कीं। यह कार्रवाई तस्करी नेटवर्क के लिए बड़ा झटका साबित हुई।

सीमा पर की गई कार्रवाई में 251 भारतीय तस्कर या संदिग्ध, 18 पाकिस्तानी नागरिक, 4 नेपाली और 3 बांग्लादेशी नागरिक गिरफ्तार किए गए। सीमा पार से घुसपैठ की कोशिश कर रहे 3 पाकिस्तानी नागरिक मार गिराए गए।

आईजी ने बताया कि बीएसएफ पंजाब फ्रंटियर ने आंतरिक सुरक्षा के मोर्चे पर भी अपनी भूमिका निभाई। अमरनाथ यात्रा 2025 के लिए फ्रंटियर की 22 कंपनियाँ कश्मीर घाटी में तैनात की गईं।

इसके अलावा हरियाणा, चंडीगढ़, प्रयागराज में महाकुंभ और पंजाब के कई हिस्सों में कानून-व्यवस्था बनाए रखने के लिए बीएसएफ की कंपनिया तैनात रहीं।

बिहार, दिल्ली, गुजरात, पंजाब, जम्मू-कश्मीर, राजस्थान, ओडिशा और पश्चिम बंगाल में हुए चुनावों को भी बीएसएफ ने शांतिपूर्ण ढंग से सम्पन्न कराया।

बीएसएफ की सीमा

भारत–पाकिस्तान सीमा: 2289.66 किमी

एलओसी तैनाती: 772 किमी (237.2 किमी पर बीएसएफ स्वतंत्र तैनाती)

भारत–बांग्लादेश सीमा: 4096.70 किमी

कुल सीमा सुरक्षा: 6386.36 किमी

पंजाब फ्रंटियर की सीमा: 533 किमी

कुल बटालियन: 19

स्थापना दिवस परेड में अमित शाह शामिल

21 नवंबर 2025 को भुज, गुजरात में बीएसएफ का 61वां स्थापना दिवस परेड आयोजित किया गया, जिसमें केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह मुख्य अतिथि रहे। आईजी ने कहा कि

सीमा सुरक्षा बल आधुनिक तकनीक और बढ़ी हुई सतर्कता के साथ आने वाली चुनौतियों का सामना करने के लिए पूरी तरह तैयार है।