' सजा पूरी कर चुके बंदी सिखों की रिहाई का वादा निभाने में की बेवफाई', सांसद धालीवाल का केंद्र पर तीखा प्रहार
दिल्ली में केजरीवाल ने दिवाली पर धालीवाल को बाढ़ पीड़ितों की सेवा के लिए सराहा। धालीवाल ने हरिमंदर साहिब में बाढ़ पीड़ितों के उत्थान के लिए अरदास की और देशवासियों को शुभकामनाएं दीं। उन्होंने केंद्र सरकार से बंदी सिखों की रिहाई का वादा पूरा करने का आग्रह किया। केजरीवाल ने धालीवाल को जनसेवा के लिए प्रेरित किया, जिसके लिए उन्होंने आभार व्यक्त किया।
संवाद सहयोगी, अमृतसर। पंजाब के पूर्व कैबिनेट मंत्री और हलका अजनाला से विधायक कुलदीप सिंह धालीवाल ने दिवाली और बंदी छोड़ जैसे ऐतिहासिक पर्व के अवसर पर अमृतसर स्थित श्री हरिमंदर साहिब में नतमस्तक होकर पंजाब समेत देशवासियों को बंदी छोड़ दिवस और दिवाली पर्व की शुभकामनाएं दीं। उन्होंने अपने हलके अजनाला में आई भीषण बाढ़ की त्रासदी झेलने वाले आर्थिक और सामाजिक रूप से टूट चुके लोगों के साथ-साथ पंजाब के अन्य क्षेत्रों में भी बाढ़ की मार झेल रहे पीड़ितों की खुशहाली और चढ़दी कला के लिए अरदास की।
अरदास के दौरान धालीवाल ने प्रार्थना की कि परमात्मा बाढ़ पीड़ितों को आर्थिक और सामाजिक रूप से दोबारा अपने पैरों पर खड़े होने की शक्ति दे ताकि वे भी पंजाब और देश के अन्य हिस्सों के खुशहाल लोगों की तरह बंदी छोड़ दिवस और दिवाली जैसे त्योहारों को हर्ष और उल्लास के साथ मना सकें। इसके पश्चात् धालीवाल ने श्री अकाल तख्त साहिब में भी नतमस्तक होकर वीर रस कविशरी का श्रद्धापूर्वक आनंद लिया।
बातचीत के दौरान उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार ने उन बंदी सिखों की रिहाई के वादे को निभाने में बेवफाई की है जिन्होंने अपनी सज़ा पूरी कर ली है। सरकार द्वारा इस संदर्भ में जारी नोटिफिकेशन को लागू न करना स्पष्ट प्रमाण है कि उसने अपने वचन से मुकर गई है। उन्होंने केंद्र सरकार पर ज़ोर दिया कि वह बंदी सिखों की रिहाई के लिए जारी किए गए नोटिफिकेशन को लागू करे और ईमानदारी से अपने वादे को पूरा करे।
इससे पहले बीते कल आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक और दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने विधायक एवं पूर्व मंत्री धालीवाल को उनके हलके में बाढ़ के दौरान सिविल और पुलिस प्रशासन की सक्रिय भूमिका से लगभग 3200 लोगों की जानें बचाने और सर्पों समेत बाढ़ के खतरों के बीच डटकर सेवा करने के लिए सम्मानपूर्वक थपकी दी।
जब धालीवाल दिवाली और बंदी छोड़ दिवस की शुभकामनाएं देने के लिए दिल्ली में उनसे भेंट करने पहुंचे, तो श्री केजरीवाल ने उत्साहपूर्वक हाथ मिलाकर उन्हें जनता की सेवा और मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान के नेतृत्व में पंजाब सरकार की दिशा में समर्पित होकर कार्य करने का प्रेरणादायक उत्साह प्रदान किया।
धालीवाल ने केजरीवाल द्वारा दी गई उत्साहजनक थपकी के लिए हृदय से धन्यवाद प्रकट किया और कहा कि इस आत्मीय स्नेह ने उन्हें निस्वार्थ जनसेवा और पार्टी की मज़बूती के लिए निरंतर कार्यशील रहने का और अधिक बल दिया है।
