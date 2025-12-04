Language
    गोल्डन टेंपल पहुंचे डेरा राधा स्वामी प्रमुख, हरमंदिर साहिब में की अरदास; टेका माथा

    By Anku Chahar Edited By: Anku Chahar
    Updated: Thu, 04 Dec 2025 01:43 PM (IST)

    डेरा राधा स्वामी सत्संग ब्यास के प्रमुख बाबा गुरिंदर सिंह ढिल्लों ने अमृतसर के स्वर्ण मंदिर में माथा टेका। उन्होंने गुरु ग्रंथ साहिब के समक्ष अरदास की ...और पढ़ें

    गोल्डन टेंपल पहुंचे डेरा राधा स्वामी प्रमुख (फोटो: जागरण)

    अनुज शर्मा, अमृतसर। अमृतसर स्थित गोल्डन टेंपल में डेरा राधा स्वामी सत्संग ब्यास के प्रमुख बाबा गुरिंदर सिंह ढिल्लों ने माथा टेका और गुरुघर की हाजिरी भरी।

    धार्मिक दौरे के तहत वे सुबह साधारण सिख स्वरूप में स्वर्ण मंदिर पहुंचे और सरोवर के परिक्रमा मार्ग से होते हुए मुख्य दरबार साहिब में गए।

    जहां उन्होंने गुरुग्रंथ साहिब के आगे नतमस्तक होकर अरदास की। इस दौरान उन्होंने गुरबानी कीर्तन सुना और संगत के साथ लाइन में खड़े होकर प्रसाद भी ग्रहण किया।

    डेरा प्रमुख का यह दौरा सादगीपूर्ण रखा गया और सुरक्षा प्रबंध सामान्य रहे। धार्मिक और सामाजिक हलकों में उनके इस माथा टेकने को आपसी सद्भाव और सौहार्द का संदेश माना जा रहा है, क्योंकि डेरा ब्यास के लाखों अनुयायी पंजाब सहित देश-विदेश में मौजूद हैं।

