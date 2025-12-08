अमृतसर पहुंची दिल्ली CM रेखा गुप्ता, कैबिनेट व सीनियर नेताओं के साथ श्री हरिमंदिर साहिब में टेका माथा

अनुज शर्मा, अमृतसर। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता अपने कैबिनेट मंत्रियों के साथ आज अमृतसर दौरे पर पहुंच चुकी हैं। अमृतसर के श्री गुरु रामदास जी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर उन्हें सीनियर भाजपा नेताओं व अमृतसर शहरी के प्रधान हरविंदर संधू ने उनका स्वागत किया। इसके बाद वह सीधा गोल्डन टेंपल के लिए रवाना हो गईं। जहां वह गुरुघर में माथा टेका।

उनकी यह यात्रा राजनीतिक रूप से अहम होने के साथ-साथ धार्मिक सद्भाव और सांस्कृतिक एकता का संदेश देने वाली मानी जा रही है। रेखा गुप्ता ने अपने इस दौरे पर कहा- श्री अमृतसर साहिब की पवित्र धरती को नमन। आज हम गुरु साहिब का शुक्राना करने आए हैं, जिन्होंने लाल किले पर हमें सेवा का सौभाग्य दिया और गुरु तेग बहादुर साहिब जी के 350वें शहीदी दिवस को समर्पित सफल कार्यक्रम आयोजित करने की कृपा बख्शी। मुख्यमंत्री के दौरे की शुरुआत श्री हरिमंदिर साहिब से हो रही है—जो सिख आस्था और विश्व शांति का केंद्र माना जाता है। यहां वे गुरबाणी का आशीर्वाद लेंगी और समुदाय को शांति-समानता का संदेश देने की उम्मीद है। इसके बाद दिल्ली की मुख्यमंत्री का काफिला श्री दुर्गियाना मंदिर पहुंचेगा, जो अमृतसर की धार्मिक पहचान का एक प्रमुख प्रतीक है।