    अमृतसर में गुरु नानक वाड़ा में तारों का जंजाल बना खतरा, घरों की दीवारों में आ रहा करंट

    By akhilesh kumar Edited By: Anku Chahar
    Updated: Wed, 08 Oct 2025 03:37 PM (IST)

    शहर में तारों के जंजाल से लोगों के घरों में करंट आ रहा है। गुरु नानक वाड़ा इलाके में बिजली के खंभों पर वाई-फाई और केबल की तारों का जाल है जिससे दीवारों पर करंट आ रहा है। लोगों को झटके लग चुके हैं। समाज सेवक गौरव अरोड़ा ने कंपनियों से तारों को अंडरग्राउंड करने की मांग की है।

    बिजली की तारों के जाल लोगों के लिए बने जी का जंजाल (प्रतीकात्मक फोटो)

    राजिंदर सिंह, छेहरटा। खालसा वूमेन कालेज डेली नीडस वाली गली गुरु नानक वाड़ा के इलाका निवासियो के घरों के बाहर लगे बिजली के खंभे पर तारों के जाल लोगों के जी का जंजाल बन गए है। तारों के जाल के कारण अक्सर घर की दीवारों पर करंट का प्रवाह रहता है।

    दीवारों पर करंट आने से लोगों को झटका लग चुका है। वाई-फाई व केबल की तारों के बने जाल से इलाका निवासी परेशान हो रहे हैं। जानकारी देते हुए गुरु नानक वाडा के रहने वाले वरिंदर कुमार ने बताया कि वह पिछले बीस साल से अपने परिवार के साथ रह रहे हैं। उन्होंने बताया कि उनके घर के बिल्कुल बाहर बिजली का खंभा लगा हुआ है।

    जिस पर वाई-फाई व केबल की तारों का चारों तरफ जाल बना हुआ है जिसकी वजह से हमें बहुत परेशानी हो रही है। खंबे पर लगी बिजली , वाई-फाई व केबल की तारों की वजह से वर्षा आने पर हमारे घर की दीवार पर कई बार करंट भी आ चुका है। अगर वाई-फाई व केवल की तारों की वजह से कोई हादसा होता है तो उसका जिम्मेदार केवल व वाई-फाई कंपनी वाले होंगे ।

    समाज सेवक गौरव अरोड़ा ने कहा केबल व वाई फाई कंपनी वाले लोगों को फ्री डाटा देकर बच्चों का करियर खराब कर रहे हैं। फ्री डाटा मिलने पर बच्चे सारा दिन मोबाइल पर ही लगे रहते हैं अगर यही डाटा कोस्टली हो तो बच्चे ज्यादा समय फोन का इस्तेमाल न करें। गौरव अरोड़ा ने कहा कि जगह जगह पर तारों के जंजाल ने घर बार मुश्किल में डाल दिया है। कंपनियों को अपनी तारों को अंडर ग्राउंड बिछाना चाहिए।

    वार्ड नंबर 77 के आप इंचार्ज विक्की खन्ना ने बताया कि सभी इलाकों में घरों के बाहर लगे खंबे वह घरों की दीवारों के साथ केबल व वाई-फाई की तारों का जंजाल बना हुआ है। जो लोगों की समस्या का कारण बन रही है। विक्की खन्ना ने बताया कि वाई-फाई कंपनियों को चाहिए कि यह वाई -फाई व केबल की तारों को जा तो अंडरग्राउंड करें या फिर इसे सही ढंग से लगाई जाए।

    कांग्रेस महासचिव नरेंद्र दवेसर ने बताया कि कई जगह पर तो यह बिजली, केबल व वाई-फाई की तारे जमीन से ऊपर पांच फीट की दूरी पर ही लगी हुई है जिसकी वजह से गली में खेलने वाले बच्चों के साथ कभी भी कोई हादसा हो सकता है।