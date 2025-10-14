अमृतसर में सीमा पार से ड्रग्स तस्करी नाकाम, बीएसएफ ने बरामद किए दो ड्रोन और एक किलो हेरोइन

जागरण संवाददाता, अमृतसर। बीएसएफ जवानों ने अमृतसर सेक्टर में सीमा पार से हो रही नशीले पदार्थों की तस्करी के प्रयास को विफल करते हुए दो ड्रोन और हेरोइन के दो पैकेट बरामद किए।

सूचना के आधार पर जवानों ने गांव हवेलियां के पास तलाशी अभियान चलाया, जहां से एक असेंबल्ड हेक्साकाप्टर ड्रोन क्षतिग्रस्त अवस्था में बरामद किया। इसी प्रकार गांव दाउके में एक घर की छत से 566 ग्राम हेरोइन मिली। इसके बाद गांव नौशहरा ढल्ला में कार्रवाई करते हुए जवानों ने 560 ग्राम हेरोइन और ड्रोन बरामद किया।