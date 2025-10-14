Language
    अमृतसर में सीमा पार से ड्रग्स तस्करी नाकाम, बीएसएफ ने बरामद किए दो ड्रोन और एक किलो हेरोइन

    By Jagran News Edited By: Sushil Kumar
    Updated: Tue, 14 Oct 2025 11:57 PM (IST)

    अमृतसर सेक्टर में बीएसएफ जवानों ने सीमा पार से हो रही नशीले पदार्थों की तस्करी को विफल कर दिया। जवानों ने दो ड्रोन और हेरोइन के दो पैकेट बरामद किए। गांव हवेलियां के पास एक क्षतिग्रस्त हेक्साकाप्टर ड्रोन मिला, जबकि दाउके में एक घर की छत से 566 ग्राम हेरोइन बरामद हुई। नौशहरा ढल्ला में भी 560 ग्राम हेरोइन और एक ड्रोन बरामद किया गया।

    Hero Image

    अमृतसर में सीमा पार से ड्रग्स तस्करी नाकाम। फाइल फोटो

    जागरण संवाददाता, अमृतसर। बीएसएफ जवानों ने अमृतसर सेक्टर में सीमा पार से हो रही नशीले पदार्थों की तस्करी के प्रयास को विफल करते हुए दो ड्रोन और हेरोइन के दो पैकेट बरामद किए।

    सूचना के आधार पर जवानों ने गांव हवेलियां के पास तलाशी अभियान चलाया, जहां से एक असेंबल्ड हेक्साकाप्टर ड्रोन क्षतिग्रस्त अवस्था में बरामद किया। इसी प्रकार गांव दाउके में एक घर की छत से 566 ग्राम हेरोइन मिली। इसके बाद गांव नौशहरा ढल्ला में कार्रवाई करते हुए जवानों ने 560 ग्राम हेरोइन और ड्रोन बरामद किया।

