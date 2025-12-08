Language
    अमृतसर में क्रॉस बॉर्डर हथियार तस्करी मॉड्यूल ध्वस्त, पिस्टल समेत 6 गिरफ्तार; पाक हैंडलरों के सीधा संपर्क में थे

    By Jagran News Edited By: Sushil Kumar
    Updated: Mon, 08 Dec 2025 05:57 PM (IST)

    अमृतसर पुलिस ने पाकिस्तान समर्थित हथियार तस्करी मॉड्यूल का पर्दाफाश किया है, जिसमें एक नाबालिग समेत छह गिरफ्तार हुए हैं। उनके कब्जे से छह आधुनिक पिस्ट ...और पढ़ें

    Hero Image

    अमृतसर में क्रॉस बॉर्डर हथियार तस्करी मॉड्यूल ध्वस्त। फोटो जागरण

    जागरण संवाददाता, अमृतसर। अमृतसर पुलिस कमिश्नरेट ने पंजाब को सुरक्षित बनाने की सरकारी मुहिम के तहत एक बड़ी सफलता हासिल करते हुए पाकिस्तान द्वारा संचालित हथियार तस्करी मॉड्यूल का पर्दाफाश किया है।

    इस कार्रवाई में एक नाबालिग समेत छह लोगों को गिरफ्तार किया गया है और छह आधुनिक पिस्टल बरामद की गई हैं। यह जानकारी पंजाब के DGP गौरव यादव और पुलिस कमिश्नर गुरप्रीत सिंह भुल्लर ने दी।

    गिरफ्तार लोगों में गुरबीर सिंह उर्फ सोनू (28), गुरप्रीत सिंह उर्फ गोपा (32), गोरका सिंह उर्फ गोरा, रजविंदर सिंह उर्फ राजू, जसपाल सिंह उर्फ जस (24) और सुल्तानपुर लोधी का 16 वर्षीय नाबालिग शामिल है। पुलिस ने इनके कब्जे से पांच .30 बोर पिस्टल और एक 9एमएम पीएक्स5 पिस्टल बरामद की हैं।

    लोकेशन भेजकर हथियार होते थे सप्लाई

    पुलिस कमिश्नर गुरप्रीत सिंह के अनुसार शुरुआती जांच में सामने आया है कि यह मॉड्यूल सोशल मीडिया के जरिए पाकिस्तान स्थित हैंडलर के संपर्क में था, जो लोकेशन भेजकर हथियार उठाने और आगे सप्लाई करने के निर्देश देता था। यह नेटवर्क माजहा और दोआबा के अपराधियों को हथियार पहुंचा रहा था।

    इंटेलिजेंस-आधारित ऑपरेशन से मिली सफलता

    कमिश्नर ऑफ पुलिस अमृतसर गुरप्रीत सिंह भुल्लर के अनुसार, इंटेलिजेंस-आधारित ऑपरेशन में पहले सोनू और गोपा को दो पिस्टल के साथ पकड़ा गया। पूछताछ में पूरा नेटवर्क सामने आया। बाद में छापेमारी कर गोरका, जसपाल, रजविंदर और नाबालिग को भी गिरफ्तार किया गया। भुल्लर ने बताया कि गोरका और रजविंदर के खिलाफ एनडीपीएस, रेप और POCSO सहित कई मामले दर्ज हैं।

    दो साथी अभी फरार

    पुलिस ने बताया कि कपूरथला जिले के दो साथी, जो अवैध हथियारों के रिसीवर हैं, की पहचान कर ली गई है। उन्हें पकड़ने के लिए छापेमारी जारी है। इस मामले में FIR नंबर 260 आर्म्स एक्ट की धारा 25(6,7,8) के तहत थाना कैंटोनमेंट अमृतसर में दर्ज की गई है।