अमृतसर में अपराधियों के हौसले बुलंद, उंगली काटकर लूट ली अंगुठी; घायल बुजुर्ग ने अस्पताल में तोड़ा दम

अटारी के गांव भंडियार में लुटेरों ने जागीर सिंह नामक एक वृद्ध व्यक्ति की उंगली काटकर सोने की अंगूठी और 40 हजार रुपये लूट लिए। घायल जागीर सिंह को अस्पताल में भर्ती कराया गया जहाँ उपचार के दौरान उनकी मौत हो गई। पुलिस सीसीटीवी फुटेज की जांच कर रही है और हत्यारों को जल्द गिरफ्तार करने का आश्वासन दिया है।

पारिवारिक सदस्यों के अनुसार 16 सितंबर को जागीर सिंह घर में सो रहे थे। जागीर सिंह के साथ लुटेरों ने देर रात मारपीट की। लुटेरों ने अंगूठी उतारने की कोशिश की। लेकिन जब अंगूठी फंस गई तो चाकू से जागीर सिंह की उंगली ही काट डाली।

इसके बाद लुटेरे उनकी जेब में रखे 40 हजार रुपये भी लूट कर ले गए। परिवार के सदस्य शोर सुनकर घर घटनास्थल पर पहुंचे और उन्हें अस्पताल में दाखिल करवाया गया। 19 सितंबर को जागीर सिंह की उपचार के दौरान मौत हो गई।