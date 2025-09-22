Language
    अमृतसर में अपराधियों के हौसले बुलंद, उंगली काटकर लूट ली अंगुठी; घायल बुजुर्ग ने अस्पताल में तोड़ा दम

    By Jagran News Edited By: Nitish Kumar Kushwaha
    Updated: Mon, 22 Sep 2025 11:25 AM (IST)

    अटारी के गांव भंडियार में लुटेरों ने जागीर सिंह नामक एक वृद्ध व्यक्ति की उंगली काटकर सोने की अंगूठी और 40 हजार रुपये लूट लिए। घायल जागीर सिंह को अस्पताल में भर्ती कराया गया जहाँ उपचार के दौरान उनकी मौत हो गई। पुलिस सीसीटीवी फुटेज की जांच कर रही है और हत्यारों को जल्द गिरफ्तार करने का आश्वासन दिया है।

    उंगली काटकर अंगूठी व नकदी की लूट, घायल बुजुर्ग ने दम तोड़ा। सांकेतिक तस्वीर

    संवाद सहयोगी, अटारी (अमृतसर)। गांव भंडियार में घर में सो रहे वृद्ध व्यक्ति जागीर सिंह की लुटेरे उंगली काटकर सोने की अंगूठी व 40 हजार रुपये लूट कर फरार हो गए थे। अस्पताल में दाखिल जागीर सिंह की शुक्रवार को मौत हो गई।

    पारिवारिक सदस्यों के अनुसार 16 सितंबर को जागीर सिंह घर में सो रहे थे। जागीर सिंह के साथ लुटेरों ने देर रात मारपीट की। लुटेरों ने अंगूठी उतारने की कोशिश की। लेकिन जब अंगूठी फंस गई तो चाकू से जागीर सिंह की उंगली ही काट डाली।

    इसके बाद लुटेरे उनकी जेब में रखे 40 हजार रुपये भी लूट कर ले गए। परिवार के सदस्य शोर सुनकर घर घटनास्थल पर पहुंचे और उन्हें अस्पताल में दाखिल करवाया गया। 19 सितंबर को जागीर सिंह की उपचार के दौरान मौत हो गई।

    थाना घरिंडा के एसएचओ इंस्पेक्टर अमनदीप सिंह ने बताया कि सीसीटीवी फुटेज खंगाली जा रही है। जगीर सिंह की हत्या करने वालों को जल्द ही गिरफ्तार कर लिया जाएगा।